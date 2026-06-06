"Rodearte del tipo de personas que te hacen mejor": Esposa de Farkas publica mensaje en medio del conflicto con Claudia Schmidt

06 jun. 2026 - 10:15 hrs.

En medio de la disputa pública que enfrenta a Leonardo Farkas con Claudia Schmidt, un mensaje publicado por la esposa del empresario chileno comenzó a generar reacciones y comentarios en redes sociales.

Sin nombrar a nadie ni referirse directamente a la controversia, Betina Farkas compartió una fotografía junto al filántropo acompañada de una reflexión sobre las personas que forman parte de la vida de cada uno. El momento elegido para la publicación no pasó desapercibido.

El mensaje que compartió Betina Farkas

La esposa del empresario utilizó sus redes sociales para publicar una imagen junto a Leonardo Farkas y un mensaje centrado en el bienestar personal y las relaciones humanas.

"Una de las partes más importantes de la vida es amarte a ti mismo y rodearte del tipo de personas que te hacen mejor persona y una vida mejor", escribió Betina Farkas.

Aunque no hizo alusión directa al conflicto ni mencionó nombres, la publicación rápidamente fue vinculada por usuarios con la polémica que actualmente enfrenta al empresario con Claudia Schmidt.

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Cómo comenzó la controversia

La disputa tomó fuerza luego de que Leonardo Farkas informara públicamente que instruyó a sus abogados que presentaran querellas por difamación e injurias contra Claudia Schmidt, exmodelo y panelista uruguaya radicada en Chile.

A través de un extenso comunicado, el empresario sostuvo que durante años mantuvo una relación de amistad con Schmidt y con su esposo, el empresario estadounidense John Bogdan. Según indicó, durante ese tiempo entregó apoyo económico para ayudarlos a enfrentar distintas dificultades financieras.

El empresario aseguró que llegó a costear cientos de millones de pesos para solucionar sus crisis financieras personales, incluido el rescate de la hipoteca de su casa en Chile.

De acuerdo con la versión de Farkas, la relación comenzó a deteriorarse cuando decidió poner fin a esa ayuda. Desde entonces, afirmó, comenzaron declaraciones que considera perjudiciales para él y su familia.

La respuesta de Claudia Schmidt

Las declaraciones del empresario tuvieron una rápida respuesta. A través de un video publicado en Instagram, Claudia Schmidt rechazó la versión entregada por Farkas y aseguró que fue ella quien decidió terminar el vínculo.

La exmodelo sostuvo que el dinero nunca fue concebido como una ayuda para saldar deudas, sino como "regalos" que el filántropo acostumbraba hacer.

Además, relató un episodio que, según su testimonio, habría marcado el quiebre definitivo. "En aquel minuto él me dio un sobre que hizo que nosotros tuviésemos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, y me pidió que no se lo dijera a mi marido", relató la panelista.

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