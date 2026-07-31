Mallplaza da un nuevo paso en el extranjero: Comprará ocho centros comerciales en Colombia

31 jul. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Mallplaza anunció este viernes la firma de un acuerdo con el fondo inmobiliario Pactia para adquirir ocho centros comerciales en Colombia, una operación valorizada en aproximadamente 376 millones de dólares.

De concretarse la compra, la compañía pasará a administrar 45 activos entre Chile, Perú y Colombia, superando los 2,5 millones de metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA) y consolidando su presencia en el mercado colombiano.

Una de las mayores operaciones del sector

Según informó la empresa, la adquisición contempla ocho centros comerciales de la cadena Gran Plaza, cuyos activos recibieron cerca de 57 millones de visitantes durante el último año.

La transacción asciende a aproximadamente 376 millones de dólares y, de completarse, se convertirá en una de las operaciones más relevantes realizadas en la industria de centros comerciales de Colombia, tanto por la cantidad de activos involucrados como por su superficie arrendable.

¿Qué cambia para Mallplaza?

Con esta compra, Mallplaza sumará 180 mil metros cuadrados de superficie arrendable en Colombia y ampliará su presencia a cinco nuevas ciudades, además de incorporar tres nuevos centros comerciales en Bogotá.

Así, la empresa alcanzará más de 460 mil metros cuadrados de GLA en ese país, mientras que Colombia pasará a representar el 18,4% de toda la superficie arrendable de la compañía.

El gerente general de Mallplaza, Pablo Pulido, afirmó que "Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía", destacando que el objetivo es fortalecer la presencia de la empresa en ese país con una propuesta enfocada en el desarrollo urbano, económico y social.

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