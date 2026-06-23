De Puente Alto a Seattle: Chileno triunfa en EEUU con tienda de ropa inspirada en la comuna, la micro 210 y la Cordillera

23 jun. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

Hay ciudades que para algunos sólo están lejos en el mapa. Para Mauricio, conocido como “Maly”, Puente Alto y Seattle conviven en el mismo relato. En una calle cercana al estadio de la ciudad estadounidense, abrió un local de ropa vintage que mezcla deporte, hip-hop y cultura urbana, pero también fragmentos de su vida en Chile.

El proyecto no partió con una vitrina ni con un letrero. Comenzó hace cerca de dos años y medio como una idea que fue tomando forma con el tiempo, hasta convertirse en High Bridge Collection 210, una tienda física instalada hace aproximadamente tres meses en Seattle.

Una vida entre Chile, México y Estados Unidos

Mauricio vive hace cerca de una década en Seattle junto a su esposa y sus dos hijos. Antes de instalarse de forma definitiva en esa ciudad, la familia vivió algunos años en Playa del Carmen, México, hasta que una oportunidad laboral los llevó a Estados Unidos.

Según relató al medio The Clinic, el próximo año cumplirán 11 años viviendo en Seattle. En ese periodo trabajó en distintos rubros antes de enfocarse en lo que hoy define como una de sus principales pasiones: la ropa vintage.

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High Bridge Collection 210: el nombre que nace en Puente Alto

El nombre del emprendimiento no es casual. “High Bridge” es la traducción de Puente Alto, mientras que el número 210 recuerda una micro que Mauricio utilizaba en su juventud para desplazarse hasta Bandera en busca de ropa.

“Siempre fui puentealtino, apoyando siempre a mi ciudad. Amo Puente Alto”, comentó al explicar el origen de la marca.

Esa conexión también está presente en la identidad visual del local, donde el logo toma como inspiración una camiseta deportiva de Seattle de 1995 que incluía una montaña. A partir de esa imagen, Mauricio incorporó una referencia directa a la cordillera de los Andes.

“Me gustó tanto el logo porque tenía una montaña y dije: ‘En Puente Alto también tenemos la cordillera’. Yo abría la puerta de mi casa y veía la cordillera”, señaló.

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Una tienda de ropa vintage con identidad urbana

High Bridge Collection 210 se especializa en chaquetas, camisetas y prendas vintage relacionadas con el deporte, el hip-hop y la cultura urbana. El local atrae a quienes buscan ropa con historia y piezas únicas.

La tienda está ubicada a una cuadra del estadio de Seattle, en una zona que ha tomado mayor movimiento de cara al Mundial de Fútbol 2026, lo que ha influido en la dinámica del sector donde se emplaza el emprendimiento.

Emprender fuera de Chile

El camino no ha sido sencillo. Mauricio reconoce que construir un negocio en otro país implicó desafíos, especialmente después de haber pasado por distintos trabajos antes de dedicarse completamente a su emprendimiento.

“Hacer algo que te gusta, algo que te apasiona, y hacer la transición de trabajar para alguien a hacer lo tuyo es una de las mejores decisiones que he tomado. No es fácil, sobre todo en otro país”, expresó.

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Chile en los detalles cotidianos

Pese a los años en Estados Unidos, el vínculo con Chile sigue presente en su vida diaria. Entre las prendas que conserva en su colección hay una camiseta de Universidad Católica, y uno de los recuerdos que más menciona es asistir al estadio los domingos.

También rememora costumbres cotidianas de su vida en Chile. “Soy un tomador de once profesional. Sigo tomando once acá”, comentó, junto con recuerdos de los completos y los fanshops.

La historia de High Bridge Collection 210 refleja cómo un origen en Puente Alto puede transformarse en una identidad que cruza fronteras, y cómo los recuerdos, la cultura urbana y el emprendimiento pueden convivir en una misma vitrina en Seattle.

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