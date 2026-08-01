Tita Ureta reveló emotivo detalle del nacimiento de su hija Cala: "Espero no se me olvide nunca"

01 ag. 2026 - 19:45 hrs.

A casi dos meses del nacimiento de su hija Cala, Tita Ureta compartió un íntimo recuerdo de ese especial momento junto a sus seguidores en redes sociales.

La periodista de Mega contó que, junto a su pareja, habían preparado una lista de canciones para acompañar el parto, con la idea de que alguna de ellas quedara para siempre asociada al nacimiento de su primera hija.

El nacimiento de Cala, sin embargo, no ocurrió como lo habían planificado inicialmente. Según había relatado anteriormente, tras cumplirse el tiempo estimado de gestación, la bebé no quería nacer, por lo que finalmente debieron realizar una cesárea de emergencia.

“No se abrió el cuello del útero y terminamos en cesárea de emergencia”, contó en aquella oportunidad. Ahora, Tita Ureta reveló el detalle que marcó ese instante y que emocionó a su familia: la canción que sonaba justo cuando Cala llegó al mundo.

“Cuando nació Cala, teníamos una lista de canciones y justo al momento de nacer sonó esta (Haunt Me, de Sade). Espero no se me olvide nunca la emoción de ese momento. ¿Alguien más tiene una canción inolvidable?”, escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, superando los 12 mil "Me Gusta" y acumulando cientos de comentarios donde destacaron el emotivo recuerdo compartido por la periodista.

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