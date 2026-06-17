Día del Sushi se celebra este 18 de junio: Revisa las ofertas y promociones que hay para celebrar este jueves

17 jun. 2026 - 15:45 hrs.

Este jueves 18 de junio se celebra el Día del Sushi, una comida de origen japonés que con los años se ha hecho muy popular en nuestro país.

Su preparación ha cautivado nuestros corazones y ha tomado un estilo más "chileno" con ingredientes como el queso crema, la palta, salmón, entre otros.

Al igual que en ocasiones anteriores, pequeños locales tendrán descuentos, promociones y concursos para que todo tipo de público pueda disfrutar de sus preparaciones. A continuación, podrás revisar algunos de ellos.

Niu Sushi

La cadena de locales de sushi tendrá una promoción especial para la ocasión. El California Tori Furai en sésamo estará disponible a solo $1.900 por unidad, una oferta pensada para quienes quieren celebrar la fecha con uno de los rolls más populares de la carta.

La promoción es válida únicamente para consumo en salón y venta rápida, con un máximo de 10 unidades por boleta y un stock de 1.000 unidades por local, disponibles hasta agotar existencias. Una buena razón para no dejar la visita para después.

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Pedidos Ya

Para celebrar el Día Internacional del Sushi, entre el 15 y el 21 de junio estará disponible una selección de sushi desde $6.000 en marcas como Tanaka, Naoki, Kento, Boka, Sushi Blues, Niu Sushi, IKE Sushi, Sushi Ryge, DMNG Sushi, Alto Japón, Do Sushi, Sushimi, Tamashi y Noah Sushi.

Sushikawaii (Puente Alto)

Sushikawaii ofrece descuentos exclusivos para el jueves 18 de junio, pagando con efectivo o transferencia. Esta promoción no aplica para pagos con tarjetas alimenticias.

20+20 tempuras: $12.500

$12.500 20+20 tempuras VIP: $13.000

$13.000 30+20 tempuras: $13.500

$13.500 30+20 tempuras VIP: $17.000

$17.000 40+20 tempuras: $16.000

$16.000 76 cortes mix: $17.500

$17.500 40 cortes solo pollo: $13.000

$13.000 40 tempuras: $13.000

$13.000 80 VIP: $24.500

Revisa más información en el siguiente link.

Buscando Sushi (Quilpué)

Buscando Sushi regalando tres tablas de 30 piezas. Para participar, solo hay que darle "me gusta" a esta publicación, etiquetar a dos amigos, comentar por qué deberías ganar, y seguir la cuenta de Instagram.

Puedes participar hasta este miércoles 17 de junio. El jueves 18 será el sorteo.

Además, el Día del Sushi tendrá sus tablas con un 30% de descuento, hasta las 20:00 horas.

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PapaRolls (Chépica)

PapaRolls también celebrará el Día del Sushi con un divertido juego. Para eso, deberás acercarte sí o sí al local para hacer tu pedido.

El cliente número 20 ganará un handroll a elección por semana, durante un mes. El cliente número 40 ganará tres handrolls a la semana por un mes. Y el cliente número 60 ganará 3 rolls de carta, también a la semana y por un mes.

Revisa más información en el siguiente link.

Fucking Sushi (Temuco)

Fucking Sushi preparó tres promociones para celebrar el Día del Sushi:

Ley de Atracción: $10.000 (antes $15.990)

$10.000 (antes $15.990) Rock and Roll: $10.000 (antes $16.990)

$10.000 (antes $16.990) Escuchamos pero no Juzgamos: $13.000 (antes $17.990)

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Entre Silos (Pirque)

Entre Silos te invita a disfrutar el jueves 18 de junio con handrolls a sólo $1.000. Para ello, debes considerar lo siguiente:

1 roll por persona

Sólo pago en efectivo

Sólo retiro

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Café Crema 21 (La Cisterna)

Para celebrar este Día del Sushi, Café Crema 21 está regalando 50 rolls a las primeras 50 personas que lleguen al local desde las 14:00 horas.

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Zenda Sushi (Quilicura, Huechuraba y Santiago)

Zenda Sushi ofrece una promoción de 60 piezas por sólo $17.000 (antes a $25.000)

Puedes reservar desde ya y asegurar tu pedido antes que se acaben.

Revisa más información en el siguiente link.

Ytaka Sushi (La Florida, Pedro Aguirre Cerda y Ñuñoa)

Ytaka Sushi también tendrá descuentos para el Día del Sushi:

Promo Premium: $9.900

$9.900 Promo 40 Mixtas: $10.900

La promoción es sólo válida para este jueves 18 de junio, desde las 13:00 hasta las 20:00 hrs.

También sortearán dos vales de consumo de $100.000 cada uno. Un ganador será de Instagram y otro será de Tik Tok.

Para participar, debes compartir esta publicación en tus historias y comentar cuál es tu roll favorito de la carta. Los ganadores serán anunciados este miércoles.

Revisa más información en el siguiente link.

Bocabar (Concón)

Bocabar ofrece una promoción imperdible para celebrar el Día del Sushi este jueves:

Rolls a sólo $1.990 cada uno, exclusivo para consumo en local o retiro. Se pueden pedir máximo cinco unidades por boletas. El stock es de 100 unidades.

Revisa más información en el siguiente link.

More Sushi Delivery (Macul, San Miguel e Independencia)

More Sushi Delivery anunció una promoción de 40 piezas mixtas con 20%, a sólo $10.800. También tiene una promoción de dos rolls a $5.900.

Revisa más información en el siguiente link.

Sushi Rock (La Florida)

Para este jueves, Sushi Rock anunció una promoción especial de 30 piezas mixtas de su tabla "Kiss" a sólo $10.000

También puedes disfrutar de estos rolls a través de un concurso, siguiendo los pasos que se detallan en esta publicación.

Revisa más información en el siguiente link.