Diputado Soto llama a no insistir en acusación constitucional contra Steinert: "Se vería mal ante los ojos de la ciudadanía"

07 jul. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el diputado Raúl Soto (PPD) tomó una postura firme y llamó a la cautela frente a las intenciones de un sector de la oposición de levantar una acusación constitucional (AC) en contra de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

Para Soto, avanzar en este libelo ahora sería un grave error estratégico y de convivencia democrática, justo después del proceso que involucró al exministro Nicolás Grau.

Los argumentos del diputado Soto

El diputado argumentó que el país está saturado de las disputas en el Congreso, señalando que "se vería mal ante los ojos de la ciudadanía" que la agenda legislativa se concentre en pugnas de trinchera en lugar de en las urgencias sociales.

"No es oportuno estar hoy día embarcándose en una acusación constitucional. No le hace bien a Chile seguir en la confrontación y la polarización", advirtió.

Soto vinculó directamente esta ofensiva con el reciente fracaso de la acusación constitucional que la oposición impulsó contra el exministro Grau, calificando la insistencia del sector como un acto de revancha más que de fiscalización legítima.

"No es una buena señal para la oposición"

Soto indicó que apuntar ahora contra Steinert se vería como una especie de "vendetta política". Aseguró que esta acción "no es una buena señal para la oposición".

En lugar de saltar de inmediato al juicio político, reveló cuál es la estrategia que se está promoviendo desde el oficialismo: "Hemos recomendado que hoy se reúnan las firmas para crear una comisión investigadora que reúna más antecedentes", añadió.

Las palabras del diputado fueron emitidas unos días después de que la Contraloría General de la República emitiera un dictamen en el que concluyó que Steinert excedió sus facultades al solicitar información a la Policía de Investigaciones. A propósito de aquello, la exjefa de cartera exigió revertir el fallo y acusó "graves errores jurídicos".

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