Video muestra el actuar de los delincuentes: Detienen a tres menores por violento robo en tienda de celulares en Maipú

06 jul. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto se registró la tarde de este lunes en una tienda de teléfonos al interior de un centro comercial de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. Tres menores de edad fueron detenidos.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho se produjo a eso de las 13:45 horas en una sucursal de Entel, ubicada dentro del mall Mall Arauco Maipú. Los delincuentes capturados tienen 13, 15 y 17 años.

Una cámara de seguridad registró el robo. En el video, una banda de cuatro jóvenes camina por un pasillo y, de pronto, irrumpe en la tienda, arrancando con fuerza algunos aparatos electrónicos, para luego escapar.

Delincuentes usaron arma de fogueo

El mayor Luis Segura, de la 29ª comisaría La Farfana, indicó que personal de Carabineros, tras ser alertado por guardias del mall, "procede a ingresar rápidamente, logrando la detención de tres individuos menores de edad", quienes ya se encontraban retenidos por el equipo de seguridad del recinto.

Respecto al robo, el uniformado explicó que los integrantes de la banda ingresaron a la sucursal de Entel "premunidos de un arma de fuego tipo fogueo, intimidando a los encargados del local y a los clientes".

Los asaltantes sustrajeron al menos cinco teléfonos celulares de alta gama avaluados en $5.900.000, arrancándolos desde los mesones en donde eran exhibidos.

Según el registro audivisual, un miembro de la banda fue retenido de inmediato por los encargados del local, mientras que los otros tres huyeron del lugar. Sin embargo, dos de ellos posteriormente fueron detenidos. El cuarto sigue prófugo.

De este modo, se logró "frustrar el robo, recuperándose los elementos de prueba, que son el armamento que estaban ocupando y los teléfonos celulares que habían sustraído", agregó la autoridad.

Detenidos contaban con antecedentes

El mayor Luis Segura dijo que todos los detenidos son chilenos y cuentan con antecedentes penales. Asimismo, aclaró que no percutaron disparos dentro del local.

"La Fiscalía Local de Maipú instruyó que los menores de 15 y 17 años pasen a control de detención, y el menor de 13 años, por ser inimputable, va a ser puesto a disposición del Tribunal de Familia y obviamente va a ser entregado a su familia", concluyó.