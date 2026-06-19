Abogado de Marité Matus renuncia antes de audiencia con Camilo Huerta: Estos son los motivos

19 jun. 2026 - 12:44 hrs.

Un nuevo episodio vivió el conflicto judicial que enfrenta a Marité Matus con su exmarido, Camilo Huerta, luego de que se diera a conocer que el abogado de la empresaria renunció a pocas semanas de la audiencia.

Sin embargo, la salida de Klaus Alexander no tendría relación con algún conflicto que tuvo con Matus, sino que más bien sería por temas logísticos.

¿Por qué renunció el abogado de Marité Matus?

Según revelaron en un programa de Canal 13, el profesional vive en España desde hace aproximadamente 15 años. La diferencia horaria y la imposibilidad de presentarse físicamente a las audiencias complicaban la fluidez del proceso.

De hecho, la periodista Cecilia Gutiérrez consideró que la decisión podría incluso beneficiar a Matus: "Yo creo que la favorece, porque era poco fluido que tuviera un defensor en España", señaló.

Pese a dejar la representación formal, el abogado mantendrá un vínculo con la empresaria. "Él la va a seguir asesorando en todo lo que quiera, porque son amigos hace años", agregó la periodista.

Por su parte, Gissella Gallardo, amiga cercana de Matus y panelista del programa, descartó que Matus haya quedado sin respaldo jurídico. "La Marité no está sin abogada, esta decisión la tomó en conjunto", aclaró, sin revelar quién lidera ahora su defensa.

La batalla judicial con Camilo Huerta

El conflicto entre Marité Matus y Camilo Huerta se originó a partir de una querella por injurias y calumnias presentada por el chico reality en contra de su exesposa.

La pareja estuvo casada durante aproximadamente un año y medio. La próxima audiencia, que fue reagendada tras el cambio en el equipo jurídico de Matus, está programada para agosto de 2025.

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