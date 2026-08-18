Suspenden clases en tres regiones del norte por emergencia climática

18 ag. 2026 - 21:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación informó que este miércoles 19 de agosto nuevamente se suspenderán las clases en tres regiones de la zona norte del país, a raíz de las dificultades que han generado las lluvias en el Norte Grande.

Cabe señalar que una baja segregada ha generado precipitaciones por sobre lo normal en la zona, provocando aluviones, socavones e inundaciones.

¿Dónde no habrá clases este martes?

De acuerdo con el Mineduc, estas son las regiones y comunas donde se suspendieron las clases para este miércoles 19 de agosto:

"La suspensión de clases se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media", detalló la cartera.

Presidente Kast viajará a Antofagasta

En medio de la compleja situación meteorológica, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará este miércoles una visita a la región de Antofagasta para supervisar en terreno las labores de contención y ayuda ante los graves estragos provocados por las lluvias y colapsos viales.

La presencia del Presidente busca acelerar la entrega de insumos y la articulación con las autoridades regionales y locales, instancia en la que también evaluará las acciones coordinadas por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien ya se encuentra desplegado en la zona afectada.

El decreto de catástrofe faculta la disposición inmediata de capacidades humanas y logísticas de las Fuerzas Armadas y organismos de emergencia para hacer frente al bloqueo de rutas, evacuaciones preventivas y afectación de viviendas registradas en Tocopilla y comunas aledañas.