Un "jardín dentro del Garden": Salen a la luz detalles inéditos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

04 jul. 2026 - 13:39 hrs.

Una actuación de la cantante Stevie Nicks, amigos de la secundaria y un "jardín dentro del Garden". Salen a la luz, este sábado, detalles sobre la boda de Taylor Swift y el astro del fútbol americano Travis Kelce en Nueva York.

La superestrella del pop y el tres veces campeón del Super Bowl de la NFL, ambos de 36 años, se casaron el viernes en el legendario Madison Square Garden (MSG) bajo estrictas medidas de seguridad, y los cerca de 1.000 asistentes supuestamente tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad.

La portavoz de la artista, Tree Paine, ya había revelado en un comunicado el viernes algunos detalles sobre la ceremonia.

Paine dijo que oficiaron de testigos los hermanos de los novios, Austin Swift, como acompañante de honor de ella, y Jason Kelce, de él. Tree también dio las marcas de los atuendos elegidos por los novios: vestuario de Christian Dior, zapatos de Christian Louboutin y joyas de Cartier.

Pero este sábado empezaron a filtrarse otros datos de la ceremonia y el festejo.

Ceremonia íntima

En el programa de TV "Good Morning America", los presentadores Robin Roberts, George Stephanopoulos y Michael Strahan comentaron su experiencia en la llamada "boda real" de Estados Unidos.

Stephanopoulos, quien fue asesor del expresidente Bill Clinton antes de pasarse al periodismo hace más de dos décadas, dijo que la ceremonia fue "tan íntima como podía ser, teniendo en cuenta que se celebraba en el MSG", el emblemático recinto deportivo.

Taylor Swift y Travis Kelce / AFP

La pareja creó "un jardín dentro del Garden, lo cual era sencillamente magnífico", dijo, en un juego de palabras por el significado de Garden ("Jardín" en inglés).

"Cuesta imaginar que un lugar tan grande y una boda con tantas estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntima", añadió Stephanopoulos.

Roberts contó que los novios habían "redactado sus propios votos", y Stephanopoulos mencionó que Swift y Kelce llevaban unas "libretitas" consigo mientras el comediante Adam Sandler oficiaba la ceremonia.

Todo sobre Taylor Swift