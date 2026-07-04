Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en "boda real" con presencia de estrellas del espectáculo

04 jul. 2026 - 09:11 hrs.

¿Qué pasó?

La reina del pop estadounidense, Taylor Swift, y la estrella de la NFL Travis Kelce, cuya fastuosa boda llevó a cientos de celebridades a Nueva York, se casaron oficialmente, confirmó una representante de la cantante el viernes.

La emoción rodeó la "boda real" de Estados Unidos, que coincide con el fin de semana del aniversario 250° de independencia y en medio de una ola de calor en varias partes del país.

La expectativa era todavía mayor, pues los recién casados no hicieron anuncios públicos sobre sus planes de boda en el Madison Square Garden. Además, habrían insistido en que los invitados firmaran acuerdos de confidencialidad.

Confirmación oficial

Pero la publicista de larga data de Swift, Tree Paine, rompió el silencio el viernes para detallar una ceremonia lujosa e íntima, sin decir cuándo se casaron exactamente.

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En cambio, el hermano de ella, Austin Swift, fue el hombre de honor de Taylor", dijo la publicista en un comunicado.

"La ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", agregó Paine.

Dijo que el vestuario de boda de la pareja fue creado por Christian Dior Haute Couture, mientras que sus zapatos fueron hechos a medida por Christian Louboutin. Swift llevó joyas de Cartier.

Poco antes del anuncio, una pantalla gigante fuera del Garden mostró el mensaje: "JUST&T MARRIED", con T&T en referencia a Taylor y Travis.

Durante casi tres horas, los invitados se precipitaron a la famosa sala de espectáculos y arena deportiva a bordo de vehículos con vidrios oscuros, o bien a pie.

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