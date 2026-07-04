Robo a familia en Cerrillos: Delincuentes amarraron a niños y robaron útiles escolares y mercadería

04 jul. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un angustiante momento vivió una familia de la comuna de Cerrillos en la madrugada de este sábado, luego de ser víctima de un millonario robo en su vivienda. El hecho fue protagonizado por tres delincuentes que ingresaron al inmueble con sus rostros cubiertos y vestidos de negro.

De acuerdo con el relato de los afectados a Meganoticias Siempre Juntos, los delincuentes irrumpieron de manera sumamente violenta en el hogar, subiendo las escaleras corriendo para intimidar a los integrantes de la familia y sacando de su propia cama a uno de los hijos. Tras controlar la situación, inmovilizaron a las víctimas.

El dramático testimonio de la dueña de casa

Paola, dueña de casa, entregó detalles del terrorífico momento que vivieron al interior del inmueble. "Eran tres muchachos muy jóvenes, y nos amarraron. A mi hija le amarraron los pies, las manos... El dormitorio de mi hija lo dieron vuelta y me pedían dinero en efectivo", relató.

A pesar de cómo actuaron los asaltantes, Paola precisó que no sufrieron agresiones físicas directas, aunque la tensión fue extrema: "Entraron con una violencia, corriendo, subieron las escaleras. Nos intimidaron y sacaron a mi hijo de su cama. Lo que hicieron fue amarrarnos, no nos golpearon. Había uno más violento que el otro".

Un botín que incluyó útiles escolares y mercadería

Los antisociales registraron minuciosamente cada rincón de la casa en busca de objetos de valor. Según el catastro inicial realizado por la familia, el botín con el que escaparon los delincuentes es cuantioso y variado, afectando herramientas de trabajo, estudio y sustento diario.

"Se llevaron los instrumentos musicales que teníamos acá. Los computadores, un televisor. Se llevaron mi celular. Se llevaron el auto, las carteras, todo eso", detalló la afectada.

Sin embargo, lo que más conmovió y causó indignación en el grupo familiar fue el robo de los elementos de estudio de los menores de edad y los insumos básicos del hogar: "Se llevaron las mochilas de los niños, con sus cuadernos y libros. Mi hija está en segundo medio y eso tendrá que recuperarse, pero se llevaron todo lo que pudieron, hasta mercadería", concluyó Paola.

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