Temblor remece el norte del país: Revisa la magnitud del sismo

20 ag. 2026 - 01:04 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 00:52 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 23 kilómetros al sur de Caleta El Cobre, a 32 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.