Temblor remece el norte del país: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 00:52 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 23 kilómetros al sur de Caleta El Cobre, a 32 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Temblor se percibe en el norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo
- Presidente Kast y la de ayuda a damnificados en Tocopilla: "Uno tiene que priorizar a las personas más vulnerables primero"
- Estuvo en junio en el norte: Pareja de Alexis Sánchez compartió mensaje en apoyo a afectados por el temporal en Tocopilla