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Temblor se percibe en el norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Durante la noche de este miércoles se percibió un sismo de magnitud 4,8 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 23:09 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 100 kilómetros al oeste de San Antonio de Los Cobres, Argentina, a 197 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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