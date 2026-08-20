Kast pide "cuidar las expectativas" sobre la ayuda a damnificados por las lluvias en el norte

20 ag. 2026 - 00:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast terminó en Iquique su recorrido por las zonas más afectadas por las lluvias y aluviones en el norte de país, lo que incluyó las ciudades de Antofagasta y Tocopilla.

En Senapred de Iquique, el mandatario anunció el inicio de las evaluaciones de daños mediante las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), con el fin de ir en ayuda de las familias afectadas.

Kast llama a cuidar las expectativas

Sin embargo, el mandatario llamó a "cuidar las expectativas, porque hay muchas personas que por ser encuestados dicen 'bueno, ahora ya tengo que esperar unos días para llegar una ayuda del Estado'. Los recursos son escasos y tenemos que ir primero en ayuda de las personas más necesitadas y eso requiere un trabajo muy intenso", dijo.

Añadió que la aplicación de la FIBE "trae una ayuda económica, pero no es un fondo ilimitado y por lo tanto no queremos elevar las expectativas de la ciudadanía, sino que tenemos que ir focalizando los recursos y, como les digo, la herramienta va a ser la más adecuada para hacernos cargo de situaciones puntuales de esta catástrofe".

También enfatizó que "tenemos que ir a la afectación directa de las personas que perdieron sus enseres. Ahí la Ficha Básica de Emergencia tiene montos determinados, ya se han entregado a nivel nacional algo más de 35.000 aportes a distintas familias afectadas, que van entre los 375.000 pesos y el millón y medio, dependiendo de la afectación que tenga en los enseres la persona, y eso va directamente a su Cuenta Rut".

"Y eso ha funcionado bastante rápido para los parámetros que conocíamos", sostuvo.