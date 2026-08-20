Hombre es encontrado muerto y baleado en plena Costanera Norte

20 ag. 2026 - 01:27 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que inicialmente parecía ser un accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una investigación por la muerte de un hombre en plena Costanera Norte. La víctima fue encontrada tendida en la vía expresa, en dirección al oriente, con impactos de perdigones en el abdomen.

El hallazgo en plena autopista

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, a la altura de Petersen, en la comuna de Renca. La alerta llegó a Carabineros a través de la Central de Comunicaciones, que informó sobre una persona aparentemente lesionada en la tercera pista.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron al hombre ya fallecido. La situación cambió rápidamente cuando constataron que sus heridas no correspondían a un accidente, sino a impactos balísticos.

“Al indagar nos pudimos dar cuenta de que era una persona que estaba en el suelo, ya fallecida, y nos pudimos percatar que tenía impacto balístico”, explicó el mayor Héctor Bastías, de la Séptima Comisaría de Renca.

La víctima fue herido en el abdomen. En el lugar también fue encontrada una bicicleta, aunque todavía no se establece si tiene alguna relación con lo ocurrido.

La hipótesis que se investiga

Los antecedentes preliminares apuntan a que el hombre habría estado sustrayendo hortalizas desde una parcela del sector cuando fue sorprendido por el hijo de un agricultor, quien habría efectuado disparos con una escopeta.

Sin embargo, aún falta establecer cómo se desarrolló exactamente el enfrentamiento y, especialmente, cómo la víctima terminó en la vía expresa de la Costanera Norte.

“Eso se está investigando. Se está tratando de establecer cuál fue la dinámica en estos momentos, y determinar cuál fue el hecho en sí y ver si tiene relación con el autor que nosotros tenemos hasta el momento”, señaló el mayor Bastías.

Carabineros recuperó la escopeta

Las diligencias realizadas tras el hallazgo permitieron identificar al presunto autor y recuperar el arma que habría sido utilizada.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que deberá determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.