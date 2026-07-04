Masivo operativo de Carabineros en barrios nocturnos de la capital: "La idea es ser fuertes en el control y fiscalización"

04 jul. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros llevó a cabo un servicio extraordinario de fiscalización y control masivo. El operativo se concentró especialmente durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, abarcando puntos críticos muy concurridos y locales nocturnos a lo largo de todo el país.

El despliegue no solo reforzó las patrullas comunitarias habituales, sino que sumó el músculo operativo de las unidades especializadas de la institución, incluyendo al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), el OS-7 (Drogas), el OS-9 (Investigación Criminal), el SEBV (Búsqueda de Vehículos), además de personal de Radiopatrullas y Tránsito.

El General Director de la Institución, Marcelo Araya Zapata, expresó que "la idea es ser fuertes en el control y fiscalización, a nivel nacional. Y el llamado a nuestros carabineros es a ejercer con prudencia y cuidado, pero con la firmeza que les da la ley en el cumplimiento de la misión”.

Foco en puntos críticos

Uno de los epicentros de esta intervención en la Región Metropolitana fue el emblemático sector de Barrio San Pablo, ubicado en la comuna de Lo Prado. Este cuadrante es ampliamente conocido por registrar una alta actividad nocturna debido a la concentración de bares, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas.

Si bien Carabineros realiza fiscalizaciones rutinarias en este sector en conjunto con la Seguridad Municipal de Lo Prado, esta intervención correspondió a una estrategia de carácter extraordinario. El objetivo directo fue saturar el área con mayor presencia policial para inhibir delitos de oportunidad e incivilidades.

Objetivos estratégicos del despliegue

La policía uniformada diseñó este plan basándose en análisis tácticos de cada unidad territorial. El despliegue a nivel nacional y metropolitano estuvo enfocado rigurosamente en:

Controles preventivos de identidad para detectar personas con cuentas pendientes ante la justicia.

Controles vehiculares dinámicos en rutas de acceso a zonas de discotecas y bares.

Fiscalización estricta de locales con venta de alcohol, verificando patentes y horarios.

Inspección de establecimientos que arrastraban antecedentes de infracciones previas.

Prevención delictual focalizada en zonas con mayor incidencia según los mapas de calor.

Balance preliminar: Detenidos y vehículos incautados

Los primeros balances entregados por la institución confirman la efectividad del copamiento policial. El operativo arrojó resultados inmediatos en flagrancia y control de medidas judiciales, logrando sacar de circulación a sujetos peligrosos bajo los siguientes cargos:

Infracción a la Ley 20.000 de Drogas (microtráfico y posesión de sustancias ilícitas).

Captura de prófugos que mantenían órdenes de detención vigentes emanadas por los tribunales.

Incumplimiento de medidas cautelares, detectando de forma flagrante a personas que quebrantaban su arresto domiciliario nocturno.

Procedimientos varios derivados de las fiscalizaciones preventivas en terreno.

Retiro de vehículos: En materia de seguridad vial, múltiples automóviles y motocicletas fueron retirados de circulación debido a que sus conductores no portaban la documentación exigida por la normativa vigente, para prevenir así posibles siniestros viales o el uso de vehículos para cometer delitos.

Desde Carabineros enfatizaron que estos servicios extraordinarios de fin de semana apuntan directamente a elevar la sensación de seguridad en la ciudadanía, frenar el avance de la delincuencia en espacios públicos y garantizar que las noches de esparcimiento no se traduzcan en focos de violencia e inseguridad para los vecinos.

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