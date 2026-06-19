Padre intentó bajar la pensión de alimentos de su hijo, pero terminó pagando casi el triple por esta simple razón

19 jun. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre intentó reducir la pensión de alimentos que le otorgaba a su hijo universitario, pero el resultado fue el opuesto: la Justicia terminó casi triplicando el monto que pagaba.

Según publicó El Desconcierto, la Corte Suprema rechazó el recurso del hombre y dejó firme una pensión que casi alcanza $1 millón mensual.

Casi le triplicaron la pensión

El caso se remonta a 2021, cuando el joven recibía una pensión de $350.000 al mes. Con el tiempo, sus necesidades aumentaron: entró a la universidad, primero a bachillerato en ciencias de la salud y luego a la carrera de Química y Farmacia.

Debía financiar parte de sus estudios mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo, lo que le exige atención psiquiátrica permanente. Con estos antecedentes, el estudiante presentó una demanda de aumento de la pensión de alimentos.

El tribunal de primera instancia la acogió y fijó una nueva pensión de 13,08 UTM mensuales, equivalente a aproximadamente $935.000, además del pago del 90% de sus gastos extraordinarios. Más tarde, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia.

Tuvo ingresos superiores a $1.000 millones

El padre recurrió al máximo tribunal argumentando que las necesidades de su hijo eran menores a las consideradas por los jueces y que se había valorado erróneamente su situación económica, cuestionando que se tomaran en cuenta las sociedades comerciales en las que participa.

Sin embargo, la Corte Suprema descartó todos esos planteamientos, dejó firme el aumento de la pensión y el pago del 90% de los gastos extraordinarios, rechazando definitivamente el recurso presentado por el padre.

Además, reveló que la capacidad económica del padre era significativamente superior a la de la madre del estudiante. De hecho, se acreditó que tenía participación mayoritaria en diversas sociedades, un importante patrimonio inmobiliario y declaraciones de renta que en años anteriores superaron los mil millones de pesos.

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