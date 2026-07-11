Subsidio de arriendo: Esta es la fecha máxima para postular

11 jul. 2026 - 19:00 hrs.

El subsidio de arriendo es una de las ayudas habitacionales que dispone el Gobierno para que las personas puedan alquilar una vivienda, aliviando el pago de la renta.

Si bien este subsidio no representa un camino directo hacia la casa propia, sí es un apoyo económico importante para quienes deben pagar arriendo, lo que les permite además destinar una parte de sus ingresos al ahorro.

¿Cuál es la fecha máxima para postular al subsidio de arriendo?

Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene abiertas las postulaciones al subsidio, al que puedes acceder si cumples con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años.

Tener cédula de identidad vigente. En el caso de postulantes extranjeros, presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular junto con al menos un integrante del núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente no formalizado o hijo). Quienes tengan más de 60 años al momento de postular pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso familiar entre 7 y 25 UF (entre $277.000 y $991.000).

Tener cotizaciones previsionales registradas en línea por la Superintendencia de Pensiones.

Tener cuenta de ahorro en una de estas instituciones financieras: BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes.

En caso de no tener contrato, puedes acreditar ingresos con: informe del SII de boletas de honorarios (últimos 6 meses), últimas 6 liquidaciones de sueldo líquido o comprobante de pensión (invalidez, vejez o sobrevivencia).

Pero también es importante tener un ahorro mínimo de 4 UF (cerca de $163.300) para postular. Este monto debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda antes de la postulación.

En cuanto al plazo de postulación, el plazo para postular vence el viernes 7 de agosto y el trámite se realiza en el siguiente enlace del Minvu (clic aquí).

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