BancoEstado gastó US$400 millones en 3 años por aplicación de Ley de Fraudes: Monto equivale a 100 mil créditos Fogaes

09 jul. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una advertencia sobre la sostenibilidad del sistema financiero y el uso malicioso de la legislación vigente realizó BancoEstado. La entidad pública reveló que, durante los últimos tres años, ha debido desembolsar cerca de US$ 400 millones en cumplimiento de la Ley de Fraudes, una cifra que, según la entidad, impacta directamente el patrimonio estatal y los recursos destinados a políticas públicas.

Para dimensionar la magnitud de la cifra, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, señaló que estos recursos equivalen al dinero necesario para otorgar 100 mil créditos Fogaes para la vivienda, un programa clave para el acceso a la vivienda de miles de familias chilenas.

Un llamado urgente a rediseñar la legislación

Desde la institución financiera plantearon la urgencia de avanzar en un rediseño profundo de la normativa, argumentando que una ley nacida con fines legítimos de protección al consumidor se ha desnaturalizado.

“La confianza es el activo más valioso de cualquier sistema financiero... Cuando una norma diseñada para proteger a los usuarios comienza a ser utilizada como cobertura para obtener beneficios indebidos, se vuelve urgente revisar su diseño”, afirmó Farren.

Según el directivo, este enorme impacto económico frena la inversión en la optimización de procesos, mejoras en la calidad de atención al cliente y el financiamiento de proyectos que activan la economía nacional.

De la protección al "autofraude" profesionalizado

La historia legislativa muestra que la Ley 21234 (año 2020) buscó resguardar a los usuarios estableciendo restituciones de dinero en plazos perentorios.

Posteriormente, la Ley 21.673 (año 2024) intentó frenar los abusos exigiendo una denuncia formal ante las policías. Si bien esta última medida contuvo temporalmente los ilícitos, la tendencia ha vuelto a niveles críticos.

A juicio de Farren, el escenario actual es mucho más complejo:

Profesionalización del delito : Ya no se trata solo de ciudadanos comunes que caen en estafas, sino de bandas organizadas.

: Ya no se trata solo de ciudadanos comunes que caen en estafas, sino de bandas organizadas. Estructuras delictuales: Organizaciones complejas que utilizan los vacíos de la ley como cobertura para obtener beneficios indebidos mediante el autofraude.

Acciones legales y cifras clave

Frente a esto, BancoEstado ha intensificado sus procesos operacionales y la colaboración con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

En particular, la entidad sigue rigurosamente una querella presentada en 2024, que ya agrupa a más de 7.000 imputados bajo la figura de autofraude, buscando desarticular eventuales asociaciones ilícitas.

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