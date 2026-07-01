Teletón busca voluntarios en varias regiones: Conoce los requisitos y cómo postular

01 jul. 2026 - 16:06 hrs.

La Teletón decidió extender el plazo de postulación para su Voluntariado Permanente 2026 en ocho de sus institutos distribuidos en el territorio nacional.

Esta prórroga busca motivar a más personas a sumarse a una labor que impacta directamente en miles de familias. Si tienes vocación de servicio y cumples con el perfil, esta es tu oportunidad para postular.

A continuación, te contamos todos los detalles, requisitos y cómo ser parte de esta noble causa.

¿Hasta cuándo se puede postular y en qué regiones?

Aunque la convocatoria general cerró en gran parte del país el pasado martes 30 de junio , la Teletón extendió el periodo de inscripción hasta el domingo 5 de julio solo para ocho centros.

Los institutos que aún reciben postulantes se ubican en las siguientes localidades:

Arica

Iquique

Antofagasta

Calama

Atacama (Copiapó)

Coquimbo

Puerto Montt

Aysén (Coyhaique)

Requisitos para ser Voluntario Permanente

El programa está diseñado para un acompañamiento continuo, por lo que se solicita un perfil comprometido. Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad : Ser mayor de 18 años al momento de la postulación.

: Ser mayor de 18 años al momento de la postulación. Disponibilidad de tiempo : Contar con el compromiso de participar en el programa por al menos un año.

: Contar con el compromiso de participar en el programa por al menos un año. Carga horaria : Disponer de una jornada semanal de tres horas para realizar las labores asignadas.

: Disponer de una jornada semanal de tres horas para realizar las labores asignadas. Formación: Tener la disposición para participar activamente en las distintas instancias de capacitación, inducción y acompañamiento técnico que coordina la institución.

El rol del voluntariado y el impacto de Teletón

Los seleccionados cumplen un rol estratégico dentro del modelo de rehabilitación integral. Su labor consiste en generar espacios de encuentro, apoyo social y participación comunitaria para los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad junto con sus entornos familiares.

En palabras de Aldo Orrigoni, director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón, esta "es una experiencia profundamente significativa, donde cada persona puede contribuir desde sus propios talentos".

El alcance de la Teletón en el país sigue siendo masivo. En su última cuenta pública y memoria anual, la institución reportó 962.871 atenciones, beneficiando a 31.806 pacientes a nivel nacional.

Asimismo, se dio la bienvenida a 3.025 nuevos usuarios y se ejecutaron 1.336 cirugías completamente gratuitas para las familias.

Todo este despliegue fue posible gracias al apoyo histórico de 6.738 voluntarios, una cifra récord que hoy busca seguir creciendo.

¿Cómo realizar la postulación?

El proceso es 100% digital. Quienes cumplan con los requisitos y residan en las comunas con convocatoria vigente, deben ingresar al sitio oficial y completar el formulario de inscripción respectivo en voluntariado-teleton.cl o informarse a través de su plataforma principal.

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