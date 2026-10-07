Dos meses con crecimiento interanual del 70%: Las razones tras el aumento del tráfico marítimo en el Estrecho de Magallanes

07 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos meses, el Estrecho de Magallanes, en el extremo sur del país, ha hecho noticia en más de una oportunidad por las desavenencias con Argentina; sin embargo, este paso entre el Pacífico y el Atlántico también está llamando la atención por otra razón: el sostenido aumento en el tráfico marítimo.

Aumenta el tráfico en el Estrecho de Magallanes

Hasta el año 1914, la ruta por el Estrecho de Magallanes era la única conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico, pero la inauguración del Canal de Panamá cambió para siempre la navegación mundial.

Hoy en día es precisamente esa infraestructura en Centroamérica la que está haciendo retornar a los grandes buques mercantes al sur del continente, ya que su propio éxito y factores climáticos han generado una gran congestión y un encarecimiento del cruce entre ambos océanos a través del canal.

Por un lado, el fenómeno de El Niño ha provocado una sequía que afecta los niveles de agua del canal, cuestión por la que las autoridades han restringido los cruces.

Pixabay

Kennet Loh, analista del medio económico Bloomberg, sostuvo que "la sequía en Centroamérica ha sido, sin duda, la principal culpable. Esto también ha obligado a muchos armadores y operadores a pagar tarifas extraordinariamente altas para evitar las filas".

Si a esta situación se le suman las interrupciones de las rutas marítimas en Medio Oriente, cada vez son más las navieras que deciden desviar sus buques por el Estrecho de Magallanes para conectar los mercados de Sudamérica y África Occidental con Asia y así evitar las zonas de conflicto.

Para su artículo, el medio norteamericano le pidió datos directamente a la Armada de Chile, quienes revelaron que el tráfico en el estrecho ha aumentado en un 70% interanual en los meses de agosto y septiembre de este 2026.

Además, el medio alemán Deutsche Welle (DW) reporta otros factores, como el hecho de que el Canal de Panamá, pese a una reciente ampliación, le está "quedando chico" a los grandes buques mercantes y ha contribuido al "renacer" del Estrecho de Magallanes.

La investigadora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Karen Manzano, explicó que "para Chile, este nuevo renacer del estrecho de Magallanes por cuestiones climáticas puede traer muchos beneficios a nivel comercial y más recaudación aduanera".

Todo sobre Región de Magallanes