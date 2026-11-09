Quintero-Puchuncaví: U. de Chile alerta por alza de contaminación nocturna y expansión a sectores rurales

09 nov. 2026 - 13:44 hrs.

Nuevos estudios del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile volvieron a encender las alertas por la presencia de metales pesados en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví.

Los investigadores advierten un aumento de la contaminación durante las noches y su expansión a sectores rurales ubicados a más de 10 kilómetros del polo industrial. En las muestras encontraron níquel, arsénico, cromo, cadmio, cobre y plomo. Los tres primeros están asociados a un riesgo cancerígeno ante una exposición prolongada.

Los resultados profundizan hallazgos de otros informes, entre ellos una investigación de Mega Investiga realizada en 2023. En alianza con un laboratorio, el equipo tomó muestras de sangre y orina a cien niños y jóvenes residentes de la zona. En 17 casos se detectaron niveles superiores a la norma de arsénico, plomo, antimonio, cesio y manganeso.

Los estudios de la Universidad de Chile también advierten sobre una pregunta que sigue sin respuesta concluyente: aún no es posible determinar con certeza científica qué tóxicos causaron las crisis de 2018. Entre marzo y septiembre de ese año, cerca de 1.300 personas fueron atendidas en centros de salud por irritación de las vías respiratorias, fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos e incluso desmayos.

Los nuevos episodios

“Viví lo de 2018. Yo estaba en esta misma escuela, La Chocota. Estamos a unos cinco kilómetros de las industrias y fue muy complejo. Vómitos, cefaleas, mareos. Muchos estudiantes y funcionarios afectados; algunos casos de emergencia. En los últimos años ha ido disminuyendo el olor, pero se siente igual. A veces los niños nos dicen que les duele la cabeza o la guatita después de jugar en el patio”, cuenta Susana Soto, directora del establecimiento, que tiene una matrícula de 297 alumnos.

Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, según informó a Mega Investiga el SLEP Costa Central —responsable de la educación pública en la zona de Quintero-Puchuncaví desde julio del año pasado—, se registraron cuatro episodios de alta contaminación que afectaron a 15 comunidades educativas.

“En dichos casos, se activaron medidas de resguardo, entre ellas evacuaciones preventivas, flexibilización del retiro de los estudiantes, activación de protocolos y derivaciones a centros de salud”, señaló el servicio.

Soto recuerda uno de esos episodios en La Chocota: “Hace unos dos meses tuvimos que evacuar la escuela durante tres a cuatro horas. Llevamos a los niños a la cancha de fútbol de acá cerca. Llegaron los bomberos, los apoderados vinieron a retirar niños… Luego tuvimos que volver a la escuela, cuando el olor a gas tóxico en las salas y pasillos se había disipado”, relata.

Los hallazgos relevantes

El estudio más reciente de la Universidad de Chile, liderado por Ricardo Toro y publicado este año en la revista Environments, indagó la presencia de contaminantes en seis escuelas de Quintero y Puchuncaví: República de Francia, La Chocota, La Greda, El Rungue, Pucalán y Los Maquis. Analizó arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y manganeso en suelos superficiales, polvo acumulado en aulas y material particulado sedimentable en patios exteriores.

Hasta ahora, el riesgo documentado se había concentrado en las escuelas más cercanas a la zona de sacrificio. Sin embargo, los análisis de la U. de Chile —realizados entre julio y noviembre de 2023— detectaron una mayor presencia de partículas de níquel, arsénico y cromo, metales potencialmente cancerígenos, en las escuelas de Pucalán y Los Maquis.

Estos sectores están ubicados a unos 12 y 17 kilómetros, respectivamente, de las chimeneas industriales y de las principales fuentes de emisión. Es decir, la contaminación también alcanza zonas rurales.

El estudio detectó, además, concentraciones mayores de cadmio, cobre y plomo de origen antropogénico —es decir, asociadas a la actividad humana industrial— hacia el interior del valle.

“Supongo que el viento ha traído todo eso desde Quintero a esta zona. Antes era peor y se sentía en el aire, pero ahora casi no lo sentimos”, comenta un profesor que trabaja en las escuelas de Pucalán y Los Maquis.

Se trata de un fenómeno que puede causar daños acumulativos a largo plazo y que es “silencioso”, pues no se percibe con la simple respiración, a diferencia de lo que ocurre en el entorno de las escuelas estudiadas en la zona costera.

El estudio destaca un aumento especialmente significativo en primavera: en ambas escuelas rurales, las concentraciones de metales pesados en el material sedimentado recogido en colectores exteriores durante noviembre fueron hasta diez veces superiores a las observadas en las escuelas costeras.

Una de las hipótesis plantea que las condiciones secas del sector rural favorecen que el polvo con metales pesados vuelva a quedar suspendido en el aire. Otra, complementaria, señala que la topografía de los valles puede reducir la ventilación y facilitar la acumulación de partículas.

“Esto nos obliga a cuestionar cómo delimitamos la zona de influencia del complejo industrial, particularmente hacia el interior del valle de Puchuncaví”, advierte Toro.

La preocupación se debe a que los mayores índices de metales pesados con potencial cancerígeno se encontraron en muestras de polvo recogidas en patios, pupitres y aulas de las escuelas de Pucalán y Los Maquis. “Son estimaciones de riesgo; no representan diagnósticos ni enfermedades observadas en estudiantes”, aclaran los científicos.

Sin embargo, los resultados justifican adoptar medidas para reducir el contacto con polvo contaminado.

Noches negras

Otro informe de los investigadores de la U. de Chile, publicado en la revista Urban Climate en 2026, expone un segundo fenómeno: el aumento de la contaminación atmosférica durante las noches y madrugadas en Quintero-Puchuncaví. El estudio detectó “aumentos pronunciados” de arsénico, cobre, plomo y zinc en partículas suspendidas en el aire. Durante el periodo analizado, el arsénico alcanzó un máximo de 6.453 nanogramos por metro cúbico (ng/m³), frente a una mediana de 15,1 ng/m³.

Los investigadores ilustran el fenómeno con un episodio ocurrido entre el 7 y el 8 de junio de 2022, en el que observaron variaciones en los niveles de arsénico, cromo, níquel y vanadio.

“Cerca del mediodía, cuando los vientos provenientes del océano mejoraron la ventilación, la concentración de arsénico registró menos de 10 nanogramos por metro cúbico (ng/m³). A las dos de la madrugada, en cambio, aumentó hasta cerca de 2.800 ng/m³. Al mismo tiempo, el cromo superó los 100 ng/m³, el níquel los 50 y el vanadio se aproximó a 180. La secuencia permitió identificar que en las tardes la brisa marina favorece la dispersión y coincide con menores concentraciones, pero en las noches la atmósfera se vuelve más estable y los vientos del noreste trasladan emisiones desde el complejo industrial a la estación de Quintero”, se lee en el informe.

Durante esa misma jornada se observó otro fenómeno adverso: “Mientras el flujo del noreste transportó emisiones hacia Quintero, vientos del sur formaron una barrera que dificultó su salida hacia el océano. De esta forma, en vez de dispersarse mar adentro, la simulación meteorológica mostró una configuración compatible con menor dispersión y acumulación cerca de la superficie”.

Toro explica que los aumentos de la contaminación nocturna se repiten durante todo el año. “Depende de la estabilidad atmosférica, pero puede ser muy consistente, ya que en general baja el viento en la noche y el enfriamiento de la superficie propicia una mala ventilación”, señala.

Durante la noche también aumenta la concentración de partículas finas, especialmente en otoño e invierno, entre ellas las que contienen metales pesados.

Gases no medidos

Una tercera conclusión, advierte Toro, es que las mediciones de dióxido de azufre —uno de los contaminantes regulados por norma— no bastan para explicar los episodios clínicos agudos que afectaron a los habitantes durante las crisis de contaminación más graves en la zona.

El estudio, publicado en 2024 en Urban Climate, analizó durante dos años (2020-2021) los registros de las diez estaciones de monitoreo de partículas suspendidas en el aire de Quintero-Puchuncaví.

Entre otros episodios, abordó la crisis del 14 de marzo de 2018, cuando 291 niños y adolescentes resultaron afectados. Ese día, el dióxido de azufre registró cerca de 79 microgramos por metro cúbico, muy por debajo del límite normado de 350 microgramos. Es decir, los niveles medidos no se correspondían con la magnitud de las afectaciones de salud sufridas por la población.

“El estudio de 2021 sobre los hechos ocurridos en 2018 nos dice, y esto es muy relevante, que como sociedad civil, como comunidad científica incluso, todavía no hemos sido capaces de dar respuesta a qué es lo que causó ese evento y qué es lo que ocasiona la sintomatología que aún sufre la población de la zona”, señala Toro.

El doctor en Química alerta que existen contaminantes que no están siendo medidos. “Cerró la fundición Ventanas en 2023 y siguen ocurriendo eventos por dióxido de azufre, un elemento que genera irritación en las vías respiratorias. Ha habido episodios de emergencia ambiental que han significado el cierre de escuelas y alertas sanitarias”, afirma.

La directora de La Chocota también apunta a las limitaciones de las mediciones: “Los bomberos nos dicen precisamente eso, que hay gases tóxicos que no pueden medir; miden este y este otro tipo de gas, pero hay otros que no. También pasa mucho que, de pronto, el viento se lleva la nube tóxica. También estuve en la escuela La Greda, que después del episodio fuerte de contaminación de 2010 —con 40 y 50 alumnos afectados y muchos funcionarios— tuvo que ser reubicada más lejos, aunque no mucho más: antes estaba súper cerca, como a un kilómetro; ahora estará a unos cinco. El gas, cuando afecta mucho la garganta, se siente como extraña, traposa, y el olor es una mezcla de olor a gas y un poco como olor a huevo duro. A veces se siente un sabor como metálico”, describe la educadora.

Trióxido de azufre

Una de las hipótesis de los científicos apunta a emanaciones de trióxido de azufre que no son monitoreadas. “El trióxido es una etapa intermedia en la oxidación del dióxido de azufre que, como busca agua —y esa agua también la puede encontrar en las vías respiratorias—, se convierte en una especie de gas lacrimógeno que genera ardor e irritación”, indica Toro.

Y continúa: “Esa es una hipótesis, porque en la zona hay un cóctel de sustancias químicas que se mueve por el complejo cuando las condiciones atmosféricas son propicias. Se genera una especie de estancamiento de masas de aire en la zona, una nube tóxica que se mueve por el complejo. Claro, en el último estudio encontramos mayor riesgo potencial en escuelas que están más lejos, pero las que han manifestado mayores casos de sintomatología aguda son escuelas que están cerca. Pero cuando miramos la exposición crónica, eso está pasando en escuelas rurales que no están en el radar”.

Trazabilidad

El cambio de tecnología para el monitoreo podría ser clave para identificar numerosos compuestos químicos que no están regulados. En Quintero-Puchuncaví, donde viven 60 mil personas, hay diez estaciones que miden contaminantes normados. Sin embargo, el estudio de 2021 concluyó que los contaminantes que se medían entonces —y que se siguen midiendo— “no permiten explicar los eventos de salud pública ocurridos en 2018”.

Hay tecnologías más costosas que, según explica Toro, “son capaces de medir un abanico más amplio de químicos contaminantes presentes en el aire. Si en lugar de tener diez estaciones de monitoreo nos centramos en tres ‘supersitios’ con esta tecnología, se podría realizar un análisis forense ambiental para detectar compuestos tóxicos y aplicar trazabilidad. Así se podría dar con los responsables de esas emisiones”.

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