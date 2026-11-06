Fiscal regional de Arica queda fuera de la carrera por Valparaíso: Corte excluye a cinco postulantes

06 nov. 2026 - 18:26 hrs.

La carrera para suceder a Claudia Perivancich al frente de la Fiscalía Regional de Valparaíso quedó con cinco postulantes menos. En un pleno extraordinario, la Corte de Apelaciones porteña excluyó a los candidatos por incumplir requisitos del concurso o presentar incompatibilidades legales para ejercer el cargo.

Entre ellos figura el actual fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien no acompañó uno de los documentos exigidos: la declaración jurada de no tener vínculos de parentesco con el Presidente de la República.

Es el segundo intento frustrado de Carrera por trasladarse a otra región. Antes postuló a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, pero no obtuvo los votos necesarios de la Corte de Apelaciones de Santiago para integrar la terna, pese a que su nombre figuraba entre los favoritos para asumir ese cargo.

Sin embargo, su exclusión del concurso en Valparaíso podría abrir un nuevo capítulo. Desde su entorno aseguraron a Mega Investiga que evalúa presentar un recurso judicial para intentar mantenerse en competencia.

Otra de las postulantes excluidas es la fiscal adjunta de Valparaíso Greta Fuchslocher Hassenberg. Según los ministros, enfrenta una incompatibilidad legal por estar casada con otro persecutor que ejerce como fiscal jefe de Limache.

El fiscal jefe de Casablanca, Samuel Núñez, tampoco podrá continuar en el proceso, debido a que no presentó su certificado de título. El persecutor era mencionado como una de las cartas más cercanas a Perivancich.

A ellos se suman los abogados Pablo Rodrigo Bravo Soto y Fred William Silva Valenzuela, cuyas postulaciones fueron rechazadas por no acompañar los certificados requeridos.

Los seis nombres que siguen en carrera

Con esta resolución, el pleno dejó a seis candidatos en competencia. Cinco de ellos son considerados opciones de continuidad de la gestión de Perivancich, quien tiene a su cargo las investigaciones sobre la presunta red de nombramientos en el Poder Judicial.

Se trata de Osvaldo Basso Cerda, fiscal jefe de Villa Alemana; María José Lecaros, abogada del gabinete de la Fiscalía Regional; Gonzalo Marks Vega, jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos; Elizardo Tapia Pinilla, fiscal jefe de Valparaíso; y José Uribe Ortega, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC).

El único candidato que actualmente se desempeña fuera de la región es Víctor Núñez, fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Sur y especialista en delitos económicos. Entre las investigaciones en las que ha participado figuran el caso Bombas y la causa contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.

La Corte fijó para el próximo 16 de noviembre la audiencia en que los postulantes expondrán sus candidaturas. Tras esa instancia, el tribunal deberá conformar la terna de la que el fiscal nacional, Ángel Valencia, elegirá a quien encabezará la Fiscalía Regional de Valparaíso.