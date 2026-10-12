Ataque a balazos contra camioneta en La Florida deja a un hombre herido en el cuello y otro golpeado en la cabeza

12 oct. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres adultos fueron víctimas de un ataque en la intersección de las calles Toledo y Andalucía, en la comuna de La Florida, luego de que un grupo de individuos los abordara mientras se encontraban al interior de una camioneta Ford F-150.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando los sujetos, que llegaron a pie y portaban armas de fuego, efectuaron disparos contra el vehículo.

Producto del ataque, uno de los ocupantes resultó lesionado por un roce balístico en el cuello, sin riesgo vital. En tanto, el segundo hombre fue agredido con un golpe en la cabeza.

En el lugar, vecinos aseguran que los asaltos ocurren todas las semanas, cualquier día y en distintos horarios, manifestando su preocupación por la reiteración de estos hechos delictuales en el sector.

Hasta el momento, se está a la espera de instrucciones de la Fiscalía para determinar qué institución policial quedará a cargo de la investigación de los hechos.