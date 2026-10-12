Hombre muere baleado por dueño de casa tras intentar robarle una gallina en La Serena

12 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía ECOH indagan un supuesto intento de robo de gallinas que terminó con un hombre muerto y un adulto mayor detenido en la ciudad de La Serena.

Víctima habría intentado robar gallinas

Todo ocurrió la madrugada de este lunes 12 de octubre, cuando un hombre de 54 años, con antecedentes policiales, llegó hasta una vivienda e ingresó presuntamente por la fuerza.

Según los antecedentes reunidos, su objetivo habría sido robar gallinas de la vivienda. Pero el propietario lo habría sorprendido en el lugar.

El dueño habría disparado una escopeta contra el intruso. Pese a resultar herido, alcanzó a salir de la propiedad; sin embargo, cayó desplomado en un terreno vecino.

El examen externo permitió detectar varias lesiones que serían compatibles con impactos de perdigones en la espalda y el costado izquierdo del tórax.

Adulto mayor quedó en libertad

Los detectives recuperaron la escopeta que habría sido utilizada e identificaron al presunto autor del disparo: un chileno de 73 años.

El adulto mayor, quien no cuenta con antecedentes policiales, fue detenido en flagrancia mientras se desarrollaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, por instrucción del fiscal a cargo, posteriormente quedó en libertad, previo apercibimiento conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

Ahora, la investigación deberá aclarar los hechos y determinar las responsabilidades penales.