Gran operativo en Ñuñoa por intento de asalto en banco a un costado de Mega: Carabineros detuvo a cinco sujetos

12 oct. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, un gran operativo policial se desarrolla en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, en donde ocurrió un intento de asalto en la sucursal del BancoEstado ubicada al costado de las instalaciones de Megamedia.

Cinco detenidos en intento de asalto a banco

El periodista de Meganoticias, Carlos Jara, se trasladó hasta el lugar de los hechos, en donde reportó la detención de al menos cinco personas.

Varias patrullas de Carabineros están apostadas en la avenida Vicuña Mackenna y el helicóptero de la institución se encuentra sobrevolando la zona.

Según explicó el periodista, cinco sujetos fueron detenidos por las autoridades en el interior del local abandonado que se encuentra contiguo a la sucursal bancaria.

De acuerdo a la información de Carabineros, la situación fue alertada a través de las cámaras de seguridad del banco, tras lo cual se dio aviso a la policía uniformada.

Desde el interior se sacaron dos mochilas y un "bolso matutero"; además, se encontraron herramientas como un "combo" con el que aparentemente se pretendía ingresar al banco.

Todo sobre Policial