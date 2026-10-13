Homicidio frustrado en La Pintana: Hombre queda grave tras recibir disparo en la vía pública

13 oct. 2026 - 02:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre resultó gravemente herido la tarde del lunes tras recibir un disparo en la vía pública de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana. El caso está siendo investigado como homicidio frustrado.

PDI quedó a cargo de la investigación

El hecho ocurrió a eso de las 16:30 horas del lunes, en el sector de Villa La Orquesta, y movilizó a equipos especializados hasta el lugar.

La fiscal ECOH de la Región Metropolitana, Macarena Márquez, confirmó que la víctima es un hombre adulto que sufrió lesiones graves tras recibir un impacto balístico.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, que trabaja para reunir evidencia y reconstruir el ataque.

Entre las diligencias se recogerán rastros balísticos y biológicos, además de tomar declaraciones a la víctima y a testigos.

También se revisarán cámaras de seguridad y se buscará identificar a otras personas que hayan presenciado el hecho.