Hombre muere tras ser baleado en Macul: Acompañantes de la víctima amenazaron a chofer de bus RED para llevarlo al hospital

13 oct. 2026 - 06:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 36 años murió tras recibir múltiples impactos de bala en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas del lunes en la población Las Chacarillas, donde la víctima fue atacada por motivos que se encuentran bajo investigación.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Luis Tisné, en Peñalolén, a bordo de un bus del sistema RED, luego de que personas que acompañaban a la víctima amenazaran con armas de fuego al conductor para que realizara el traslado.

Fiscalía apunta a rencilla entre bandas

La fiscal adjunta de la Fiscalía ECOH Metropolitana, Macarena Márquez, explicó que recibieron una alerta por varios disparos efectuados en el sector de calle San Vicente de Paul con Santa Sara.

Posteriormente, se estableció que el hombre había llegado al Hospital Luis Tisné con múltiples impactos balísticos, donde finalmente falleció.

"La víctima no tiene antecedentes penales, no obstante, el móvil sería por rencillas anteriores", sostuvo la persecutora.

En la misma línea, el subprefecto de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Walt Dapremont, planteó que existirían conflictos entre bandas rivales y rencillas previas que se habrían mantenido en el tiempo.

Por ahora, esta hipótesis forma parte de la investigación que llevan a cabo la Fiscalía ECOH, la Brigada de Homicidios Metropolitana y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), y no se ha informado de personas detenidas.

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