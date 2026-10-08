Kast por aluvión en Las Condes: "Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida"

08 oct. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la emergencia que afecta a Las Condes tras la activación de quebradas que ha dejado viviendas y vehículos afectados por un aluvión de agua y barro. Además, informó el despliegue de autoridades y equipos técnicos en la zona.

A través de una publicación en su cuenta de X, el Mandatario señaló que se trata de una emergencia de rápida activación y detalló las coordinaciones que se están realizando para enfrentar sus efectos.

“Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, escribió Kast.

Autoridades se despliegan en la zona

En su publicación, el Presidente informó que el delegado presidencial ya se encuentra en terreno y que otras autoridades se trasladan hasta la comuna para abordar la emergencia.

“El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes”, señaló.

Kast también indicó que tomó contacto con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y con la directora de Senapred para conocer los impactos provocados por el aluvión.

“Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna”, agregó.

Aluvión afecta sectores de Las Condes

La emergencia se registra luego de la activación de quebradas producto de las intensas precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana.

Senapred informó que el fenómeno afecta principalmente sectores como General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur, mientras los equipos de emergencia se mantienen desplegados en la comuna.

Las autoridades han llamado a la población a mantenerse atenta a las instrucciones oficiales y a evacuar si así lo determinan los organismos de emergencia.

Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

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