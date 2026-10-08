Devastadora imagen evidencia los estragos del aluvión en el sector oriente de Santiago

08 oct. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una fotografía difundida por Transporte Informa muestra el escenario registrado en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde la emergencia provocada por un aluvión debido a intensas lluvias dejó una importante acumulación de agua y material.

Una de las zonas más afectadas corresponde al entorno de General Blanche y Camino El Alba, vías que producto del aluvión se convirtieron en el cauce por donde descendió el flujo proveniente de la activación de quebradas.

Senapred confirma zona afectada

El director regional de Senapred de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, confirmó que se registra un aluvión en la comuna de Las Condes debido a las intensas precipitaciones. El fenómeno afecta principalmente a sectores de General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

De acuerdo con la autoridad, la emergencia se produce por la activación de quebradas en la comuna, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

“Debido a las intensas precipitaciones, se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando principalmente las calles General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur”, informó Muñoz.

Gobierno coordina despliegue junto a Senapred

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que tomó contacto con las autoridades locales para coordinar la primera respuesta ante la situación.

A través de sus redes sociales, la autoridad informó que ya se activaron las coordinaciones con los organismos correspondientes luego del desborde de la Quebrada Honda, registrado durante esta jornada en la comuna de Las Condes.

“Ya me comuniqué con la alcaldesa de Las Condes Catalina San Martín y el delegado Presidencial Germán Codina para hacer las coordinaciones con Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda”, señaló Pavez.

Senapred llama a seguir instrucciones y evacuar si es necesario

El director regional de Senapred hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades ante la evolución de la emergencia.

“Recuerden hacer caso a la autoridad. Si hay alguna información a través de las autoridades de hacer evacuación, hacer caso”, enfatizó Muñoz.

La emergencia se encuentra en desarrollo, mientras los organismos correspondientes coordinan las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

https://t.co/sNIfSU1kcF — SENAPRED Región Metropolitana (@SenapredRM) October 8, 2026

Todo sobre Las Condes