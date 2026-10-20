Truenos, rayos y relámpagos: ¿En qué se diferencian?

20 oct. 2026 - 11:45 hrs.

Un intenso sistema frontal arribó a la Región Metropolitana, provocando estragos en la capital. Pese a las lluvias habían sido previstas, muchas personas no estaban al tanto de que el evento meteorológico incluiría tormentas eléctricas con probabilidad de granizos.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, las tormentas eléctricas se presentarían en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Lo cierto es que aún restan algunas semanas para que comience el invierno, por lo que es probable que este fenómeno se repita. En este contexto, es común la presencia de rayos, tormentas y truenos, que provocan todo un espectáculo en el cielo.

¿En qué se diferencian los truenos, rayos y relámpagos?

Lo primero que debes saber es qué son los rayos. El periodista especializado en Meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, explica que "el rayo es una descarga eléctrica causada por un desequilibrio de cargas".

Estas pueden ocurrir dentro de una nube de tormenta, entre distintas nubes, entre las nubes y el aire o entre las nubes y el suelo.

Imagen referencial/Freepik

En tanto, el relámpago es "el resplandor que genera esta descarga eléctrica". Este destello puede aparecer en diferentes formas y colores, y su intensidad puede variar. No solo son impresionantes, sino que también peligrosos, ya que pueden causar incendios, daños en propiedades y lesiones en las personas.

Así se ve un relámpago/ATON

Teniendo claro que "rayo" y "relámpago" no son sinónimos, podremos entender qué son los truenos. En términos simples, es aquel sonido que se genera a consecuencia de la descarga eléctrica, el cual escuchamos justo después de que el rayo ilumina el cielo durante la tormenta.

El experto también enseñó cómo calcular la distancia entre el lugar en donde estamos y la zona en la que se produce una tormenta eléctrica.

"Para saberlo, debemos contar los segundos entre que vemos el relámpago y oímos el trueno. Mientras más breve sea ese lapso, más cerca está la tormenta. La luz viaja a una velocidad mucho más rápida que el sonido, por eso primero vemos el destello y luego escuchamos el estruendo", precisó Sepúlveda.

Imagen referencia/ATON

Asimismo, sostuvo que "si entre el relámpago y el trueno pasan 3 segundos, la tormenta está aproximadamente a un kilómetro. Si entre el relámpago y el trueno transcurren 6 segundos, entonces la tormenta está a 2 kilómetros y así sucesivamente".

Todo sobre Sistema frontal