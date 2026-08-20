Biministro Alvarado por eventual rechazo a reforma de seguridad: "El Gobierno no ha pensado en un plebiscito"

20 ag. 2026 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó que el Ejecutivo esté evaluando realizar un plebiscito ante un eventual rechazo de la reforma constitucional en materia de seguridad.

"Quiero desmentir categóricamente esa información. El Gobierno no ha pensado ni está pensando en un plebiscito. Además, la legislación vigente, la norma constitucional vigente, no lo establece para este tipo de situaciones", recalcó el secretario de Estado.

Alvarado sostuvo que la reforma constitucional fue planteada porque el Gobierno considera necesario "habilitar instrumentos para combatir de mejor manera la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado".

"No hay norma constitucional que permita llamar a plebiscito"

Asimismo, afirmó que están dispuestos "a escuchar todas las propuestas, todas las miradas, todas las posiciones que permitan mejorar el diseño, fortalecer los controles y asegurar que tenga un respaldo amplio y permanencia en el tiempo".

El biministro detalló que la agenda de seguridad contempla aproximadamente 30 proyectos de ley, entre ellos la reforma constitucional.

De ese total, más de 20 iniciativas se encuentran actualmente en tramitación y discusión en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En la misma línea, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, también descartó un eventual plebiscito. "La interpretación correcta que nosotros tenemos es que no hay norma constitucional que permita llamar a plebiscito en esta etapa", señaló.

El secretario de Estado agregó que "no está contemplado en nuestro ordenamiento rechazar una idea de legislar y que haya que convocar a plebiscito".