Sergio Gahona tras allanamiento a su oficina: "Confío que quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad"

20 ag. 2026 - 17:57 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Sergio Gahona (UDI) se refirió a las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) en su oficina del Congreso, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados a licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb.

El parlamentario afirmó que colaborará con la investigación junto a su equipo legal, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad. Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos", expresó.

Asimismo, Gahona manifestó su confianza en que la investigación permitirá establecer que no incurrió en irregularidades durante el ejercicio de su labor parlamentaria.

“Confío que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario”, sostuvo.

Diligencias de la PDI

Durante la mañana de este jueves, detectives de la PDI allanaron las oficinas de Junaeb en la Región Metropolitana, además de las dependencias de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto (Ind.) en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación interna que detectó pagos por más de $14 mil millones a la empresa Soser de Rancagua entre 2021 y 2023, correspondientes a onces que, según los antecedentes de la indagatoria, nunca fueron entregadas.

La investigación apunta a eventuales delitos de fraude al fisco, prevaricación, negociación incompatible y conflicto de intereses. A estos ilícitos se sumaron ahora las indagatorias por soborno y cohecho, presuntamente cometidos por los parlamentarios.