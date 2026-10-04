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Krishna Aguilera: Cronología de un crimen

04 oct. 2026 - 22:31 hrs.

A un año del crimen de Krishna Aguilera, un reportaje de Mega Investiga muestra imágenes del búnker blindado de Juan Beltrán y las confesiones que rompieron el pacto de silencio para exigir justicia.

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