Allanan Junaeb y oficinas de senadores Gaona y Calisto en el Congreso

20 ag. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Efectivos de la PDI allanaron este jueves a las oficinas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en la capital y de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.) en el Congreso de Valparaíso, en el marco de una investigación por delitos de corrupción en la Junaeb.

Se trata de una indagatoria por los delitos de fraude al fisco, delito de prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses, a los que se sumaron los de sobornos y cohecho, presuntamente cometidos por los parlamentarios.

"Circulo vicioso de años, de oscuridad"

Al respecto, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, declaró que "es un dato nuevo y preocupante la situación parlamentaria, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coima y sobornos".

"Yo espero que ojalá esto se aclare, se investigue, y que por favor se termine este círculo vicioso de años, de oscuridad y de cosas que le hacen daño a Junaeb", agregó.

También dijo que "desconozco el detalle y la profundidad de esas relaciones o de esos vínculos, porque yo me entero de esto hoy día en la mañana a través de la orden judicial, de que hay excongresistas y también congresistas en ejercicio involucrados, además en una línea de investigación nueva".

Las denuncias ante Fiscalía

Reiteró que los senadores son investigados "por coima y cohecho, esos son los dos delitos que la fiscal amplía en la investigación como tipos penales, y que nosotros, insisto, creemos que son parte finalmente del mismo paraguas".

En ese sentido, explicó que "la línea de investigación que denunciamos ante Fiscalía tenía que ver con un eventual fraude al fisco, delito de prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses, y hoy día se abren líneas de investigación que son complementarias, pero que yo confío que la fiscal va a poder probar y llevar a buen puerto".

Finalmente, expresó que son "cosas que alimentan nuestra tesis, de que acá estaban ocurriendo cosas oscuras, cosas desapegadas absolutamente de la normativa y de la propiedad, y que nosotros esperemos que se investiguen y se castiguen".