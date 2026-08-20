Sodexo busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales y cómo postular a ellas

20 ag. 2026 - 18:00 hrs.

La empresa Sodexo es una compañía francesa líder mundial en servicios. En Chile, lleva más de 40 años ofreciendo soluciones integrales de gestión de instalaciones y servicios generales para empresas e instituciones.

Actualmente, Sodexo busca trabajadores para distintos cargos y áreas en diferentes regiones del país.

¿Cuáles son las ofertas de trabajo disponibles en Sodexo?

Estas son solo algunas de las vacantes de los trabajos que se pueden revisar en el portal de empleos Trabajando.com:

Jefe de Calidad en Alimentos (Coquimbo)

Administrativo(a) de Facturación - Minería (Antofagasta)

Profesor(a) de Educación Física - Minería (Antofagasta).

Jefe(a) de Logística y Abastecimiento Food - Minería (Antofagasta)

Ayudantes de Cocina - Retermalización (Antofagasta)

Asesor(a) de Calidad - Para Faena Minera (Coquimbo)

Supervisor(a) de Aseo y Hotelería - Para Faena Minera (Coquimbo)

Auxiliar de Casino - Minería (Antofagasta)

Analista PMO Junior - Para Faena Minera (Coquimbo)

Técnico Electrico(a) SEC (Antofagasta)

Maestro(a) Gasfiter SEC (Antofagasta)

Maestro(a) Carpintero (Coquimbo)

Electromecánico(a) de Equipos Gastronomicos (Antofagasta)

Electromecánico(a) (Antofagasta)

Jefe(a) de Bodega Food - Minería (Antofagasta)

¿Cómo puedo postular a los trabajos en Sodexo?

Todas las ofertas de trabajo en Sodexo se pueden conocer ingresando a la plataforma de empleos Trabajando.com de la compañía (presiona aquí). Las ofertas pueden ser filtradas por fecha en que fue publicado el cargo y por ubicación. Hay puestos tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del norte y sur del país.

Una vez dentro del sitio web, se podrá elegir el puesto de preferencia, donde el usuario encontrará una descripción del trabajo, los requisitos, los beneficios y las funciones que realizará.

Debe presionar la vacante de su gusto y apretar el botón "Postular". Posteriormente, debe registrarse o iniciar sesión para continuar la postulación y completar los datos que se solicitan.

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