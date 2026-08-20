Hasta 59 mm de lluvia por día: Centro meteorológico noruego anticipa cuánto lloverá en Santiago la próxima semana

20 ag. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Si bien los pronósticos del tiempo indican que durante el fin de semana tendremos temperaturas más bien primaverales, con máximas de 23 grados el sábado, las lluvias volverán a la Región Metropolitana durante la próxima semana.

Según las proyecciones del Centro Meteorológico YR de Noruega, un sistema frontal afectará a la capital, dejando precipitaciones prolongadas durante cuatro días, cuyo punto de mayor intensidad se registraría el jueves 27 de agosto.

¿Cómo serán las lluvias la próxima semana?

De acuerdo con las estimaciones actualizadas del modelo noruego, las lluvias en Santiago se distribuirán de la siguiente manera:

Martes 25 de agosto : El sistema comenzará a manifestarse con lluvias moderadas en la capital, alcanzando un acumulado estimado de 10 mm durante la jornada, acompañado de una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 12°C.

: El sistema comenzará a manifestarse con lluvias moderadas en la capital, alcanzando un acumulado estimado de durante la jornada, acompañado de una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 12°C. Miércoles 26 de agosto : Las precipitaciones se intensificarán con el pasar de las horas. Se proyecta un monto de 22 mm de agua caída, con temperaturas que fluctuarán entre los 11°C y los 14°C.

: Las precipitaciones se intensificarán con el pasar de las horas. Se proyecta un monto de de agua caída, con temperaturas que fluctuarán entre los 11°C y los 14°C. Jueves 27 de agosto : Será la jornada crítica y el día más lluvioso de todo el evento. YR prevé un peak de 59 mm de agua caída en la Región Metropolitana, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante el riesgo de anegamientos.

: Será la jornada crítica y el día más lluvioso de todo el evento. YR prevé un peak de de agua caída en la Región Metropolitana, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante el riesgo de anegamientos. Viernes 28 de agosto: Aunque el frente comenzará a retirarse gradualmente, se mantendrán chubascos y dejarán un total aproximado de 12 mm antes de que finalicen las lluvias.

Recomendaciones ante las lluvias

Con estas cifras, el acumulado total del evento superaría los 100 milímetros en el transcurso de cuatro días, configurando uno de los episodios de lluvia más intensos en lo que va del invierno en la zona central.

Ante esta proyección, los especialistas sugieren limpiar con anticipación las canaletas e inspeccionar los sumideros de agua lluvia en las casas.

En ese mismo sentido, se recomienda manejar con precaución y planificar los traslados debido al pavimento resbaladizo y a las visibilidades reducidas que acompañarán las jornadas más complejas del frente. También es importante considerar mayores tiempos en los desplazamientos.

Cabe señalar que los datos considerados para esta nota corresponden al pronóstico emitido por el Centro Meteorológico YR de Noruega a las 16:15 horas de este jueves 20 de agosto, por lo que los montos y días de precipitaciones podrían sufrir modificaciones con el paso de las horas.