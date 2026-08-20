Se aproximan lluvias a Santiago: Anuncian precipitaciones durante casi toda la próxima semana en la capital

20 ag. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias volverían a Santiago durante la próxima semana, luego de varios días marcados por temperaturas más agradables y ausencia de precipitaciones en la capital. El cambio en las condiciones meteorológicas comenzaría a evidenciarse desde el lunes con el ingreso de un nuevo sistema frontal.

De acuerdo con el pronóstico entregado por el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el sistema frontal avanzaría inicialmente desde la zona del Biobío y Ñuble hacia el sur, mientras que en Santiago las precipitaciones se concentrarían principalmente en sectores cordilleranos durante el lunes.

Sin embargo, el escenario cambiaría a partir del martes, cuando comenzarían a registrarse precipitaciones en distintos momentos de la jornada en la Región Metropolitana.

¿Hasta cuándo lloverá en Santiago?

Según Sepúlveda, desde el martes se observan posibilidades de precipitaciones en Santiago, las que podrían extenderse hasta el viernes.

El especialista explicó que no se trataría de lluvias intensas ni continuas, sino de precipitaciones intermitentes que podrían presentarse en distintos momentos del día.

De esta manera, la capital podría tener varios días consecutivos con presencia de lluvia, aunque con pausas entre cada episodio.

Sistema frontal ingresará el lunes

El primer sistema frontal de la próxima semana comenzaría a ingresar al territorio nacional durante el lunes, afectando inicialmente sectores desde Biobío y Ñuble hacia el sur.

En el caso de Santiago, las primeras precipitaciones estarían asociadas principalmente a la zona cordillerana. Posteriormente, el sistema avanzaría y aumentaría la posibilidad de lluvias en otros sectores de la Región Metropolitana.

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían aparecer en cualquier momento del día entre el martes y el viernes, aunque con carácter intermitente y sin la intensidad de los últimos sistemas frontales que han afectado a la zona central.

Por ahora, el escenario meteorológico se mantiene sujeto a actualización, por lo que se deberá seguir la evolución del sistema frontal durante los próximos días para determinar con mayor precisión los horarios y sectores de Santiago que recibirán precipitaciones.