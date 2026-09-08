Paso Los Libertadores cierra preventivamente por condiciones climáticas en la alta cordillera

08 sept. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Complejo Fronterizo Los Libertadores informó el cierre preventivo del Sistema Integrado Cristo Redentor, que conecta Chile y Argentina, debido a las condiciones climáticas desfavorables registradas en la alta cordillera.

La decisión fue adoptada tras una reunión del Comité de Coordinación Chilena y Argentina, realizada durante este martes 8 de septiembre, y luego de analizar los reportes técnicos entregados por ambas vialidades.

De acuerdo con el comunicado de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, las condiciones meteorológicas —incluidas nevadas en la alta montaña— no garantizan una transitabilidad segura para los usuarios.

¿A qué hora cerrará el Paso Los Libertadores?

Según lo informado, a partir de las 17:00 horas de Chile y Argentina se procederá al cierre de las barreras de Guardia Vieja, en Chile, y Uspallata, en Argentina.

En tanto, el túnel internacional cerrará a las 19:00 horas, considerando el mismo horario para ambos países.

La medida contempla el cierre del tránsito internacional para todo tipo de vehículos durante este martes.

Evaluarán las condiciones durante este miércoles

Según los pronósticos disponibles hasta ahora, la situación meteorológica se mantendría hasta la madrugada del miércoles 9 de septiembre.

Esta situación podría afectar la transitabilidad y una eventual apertura segura del corredor internacional. Por ello, ambas coordinaciones volverán a evaluar durante este miércoles las condiciones viales y climáticas para determinar una posterior apertura.

Desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores indicaron que cualquier información o actualización sobre el estado de la ruta será comunicada oportunamente.

Además, llamaron a monitorear las cuentas de X @UPFronterizos y @CFLosLibertador para conocer las condiciones del paso fronterizo antes de realizar un viaje.