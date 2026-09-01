"Nos merecemos lo que está pasando": La reacción de Neme por captura de "Indio Juan" tras estar meses prófugo

01 sept. 2026 - 14:26 hrs.

El conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, hizo un comentario este martes tras la detención del "Indio Juan". El peligroso criminal se encontraba prófugo tras fugarse de la cárcel el pasado 25 de febrero.

El criminal se habría vestido con el uniforme de Gendarmería para abandonar el recinto y recientemente se descubrió que encabezaba un plan para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Frente a la gravedad del caso y las falencias evidentes en los sistemas de control e institucionalidad, Neme criticó la gestión de las autoridades y el rol del sistema judicial en la crisis de seguridad actual.

La reacción de Neme

En sus declaraciones, el comunicador partió diciendo que "nos merecemos lo que está pasando, porque cada país tiene las autoridades que se merece y que escoge".

Luego cuestionó el actuar y la lógica de las decisiones judiciales frente a la delincuencia de alta peligrosidad, asegurando que "el Estado de derecho no puede ir contra el sentido común".

En esa línea, dirigió sus dardos contra el trabajo del Poder Judicial y los tribunales, y afirmó categóricamente que "los jueces de garantía no ayudan en nada".

"Logró burlarse de todos nosotros en la cara"

Neme reflexionó también sobre la facilidad con la que el imputado logró evadir a la justicia durante meses antes de ser recapturado: "Ahora, uno se pregunta por qué este señor se logra fugar vestido de gendarme. En realidad, logró burlarse de todos nosotros en la cara", enfatizó.

Finalmente, solidarizó con el alcalde de San Bernardo ante las amenazas y el plan de atentado descubierto en su contra: "El señor White no merece estar pasando por esto. Ni él ni su familia. Entonces, cómo no va a dar rabia", concluyó.

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