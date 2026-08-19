Alerta en Colo Colo: Fernando Ortiz en la mira del fútbol mexicano

19 ag. 2026 - 13:12 hrs.

¿Se va el "Tano" Ortiz de Colo Colo? Su propio representante confirmó que hay ofertas desde el extranjero.

Gastón González, agente del entrenador albo, habló con La Tercera. Reconoció que Fernando Ortiz ha recibido llamados desde clubes mexicanos y de otras partes del mundo. También los hubo a mitad de año.

Entre los interesados aparece con fuerza Tigres UANL, que ha mostrado un acercamiento concreto por sus servicios.

El actual contrato del "Tano" con Colo Colo se extiende hasta diciembre de 2026, con un salario anual que ronda los 960 mil dólares, es decir, cerca de 80 mil dólares mensuales.

Pero el propio representante llamó a la calma. Aseguró que Ortiz está totalmente enfocado en salir campeón con Colo Colo. Recién a fin de año se sentará a evaluar su futuro.

El escenario ocurre además en pleno recambio dirigencial en Blanco y Negro. A inicios de 2026, el "Bloque Vial" había impulsado su salida, pero todo cambió cuando Aníbal Mosa consolidó su control accionarial. Y todo esto justo antes del Superclásico contra la U.

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