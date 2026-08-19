Marín analiza la salida de ministras del gabinete de José Antonio Kast: "No se deben a un sesgo de género"

19 ag. 2026 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se refirió a los cambios registrados en el gabinete del Presidente José Antonio Kast, luego de la salida de tres ministras durante la actual administración.

Consultada por la composición del equipo de Gobierno, que quedó con un 63% de hombres y un 36% de mujeres, descartó que las modificaciones respondan a un factor de género.

“Lo primero es que los cambios no se deben a un sesgo de género. Y en ese sentido, para mí lo importante son los resultados”, afirmó Marín en entrevista con Radio Infinita.

Respecto a cuestionamientos tras la salida de tres mujeres en la actual administración, aclaró que no se puede dejar de lado el avance del trabajo realizado por el Gobierno para las mujeres: “cuando se realizan ese tipo de críticas, de comentarios, también es reducir el trabajo que estamos realizando las ministras y es reducir el trabajo que estamos realizando como Gobierno para las mujeres y aquí lo importante son los resultados”.

"Aquí se mide por los resultados"

En esa línea, la ministra defendió los resultados de los primeros cinco meses de administración y destacó las iniciativas impulsadas desde su cartera. “En cinco meses tenemos tres leyes aprobadas y promulgadas que van en favor de las mujeres”, sostuvo, mencionando entre ellas la ley de equidad laboral y la normativa que impedirá que condenados por delitos como violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer reciban la pensión de sobrevivencia de sus víctimas. También destacó la ley que prohíbe el porte de armas a condenados por delitos como VIF.

“Entonces aquí se mide por los resultados y creo que en cinco meses tenemos avances significativos para las mujeres de Chile. Y ese es nuestro compromiso como Gobierno”, afirmó Marín. Además, aseguró que existen otras medidas en marcha, entre ellas el subsidio, el programa 4 a 7 y el proyecto de Sala Cuna Universal.

Consultada directamente por si le preocupa que queden solo ocho mujeres en el gabinete, la ministra insistió en que la presencia femenina no debe ser el único parámetro para evaluar la gestión. “Estamos liderando proyectos en carteras sumamente importantes, e insisto, creo que medirlo por un cambio de gabinete es reducir también de cierta forma o minimizar los resultados que estamos teniendo en favor de las mujeres de Chile”, señaló.

De esta forma, Judith Marín defendió la gestión de las ministras y descartó que las modificaciones al gabinete estén relacionadas con un sesgo de género, poniendo el foco en las políticas y resultados impulsados por el Gobierno en materia de empleo, seguridad y protección de las mujeres.