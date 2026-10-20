Delegada presidencial provincial pide evacuar por crecida de río en Talagante: "Lo importante es que lo hagan ahora"

20 oct. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

La crecida del río Mapocho mantiene en alerta a las autoridades en Talagante, donde se reforzó el llamado a evacuar un campamento ubicado en una de las zonas más expuestas al avance del agua.

La delegada presidencial provincial, AnneMarie Muller, confirmó que se llevó a cabo la evacuación de una persona que permanecía en el sector. Según explicó, Carabineros debió ingresar a la zona para retirar al residente, exponiendo incluso la seguridad de los funcionarios.

La autoridad advirtió que el caudal del río continuará aumentando. De hecho, señaló que los equipos desplegados en el lugar estimaban que no podrían permanecer más de 20 o 30 minutos debido a las condiciones.

“Nos decían que en este sector no vamos a poder estar más de 20, 30 minutos, porque va a ir aumentando el caudal en este punto. Entonces, hacerle el llamado a la gente que aún no ha evacuado, a que evacúe por su seguridad y por la seguridad también de todo el personal que está trabajando en esta zona”, sostuvo Muller.

Cerca de 100 viviendas en el sector más crítico

La delegada explicó que se está realizando un operativo puerta a puerta para conseguir que los residentes abandonen la zona de mayor riesgo. En total, serían cerca de 100 viviendas las que se encuentran en este sector.

“Así es, hemos hecho el puerta a puerta, hemos perifoneado también, entendiendo que la gente evacúe por un día, porque una vez que se hace de noche también es más difícil para ellos. Entonces, lo importante es que lo hagan ahora, que entiendan que lo tienen que hacer. Yo hago un llamado a todas las personas que viven en el campamento, que ven la televisión, que entiendan que tienen que evacuar hoy día”, señaló.

En otro punto, la autoridad detalló que en el islote ubicado al otro lado del río existen alrededor de 42 viviendas. Allí, recordó, el caudal ya había provocado la destrucción de un puente durante el sistema frontal anterior, obligando en esa oportunidad a rescatar a personas mediante helicópteros.

“Llevamos más de una semana evacuando este campamento. O sea, no es solamente el cansancio, sino que además exponemos a nuestros equipos de emergencia y la gente lo tiene que entender. Nosotros estamos aquí para salvarles, para salvarles su vida; nosotros eso se lo hemos dicho a todos, sobre todo a las mujeres con sus hijos”, afirmó.

La delegada adelantó que el operativo continuará con un nuevo recorrido puerta a puerta junto a personal municipal, debido a que algunas familias estarían permaneciendo en sus viviendas pese al llamado de las autoridades.