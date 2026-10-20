Techo cae sobre vehículos por fuerte viento en La Serena: Más de cinco autos resultaron dañados

20 oct. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un techo cayó sobre un estacionamiento ubicado en pleno centro de La Serena, en medio de los fuertes vientos que se registran durante esta jornada en la región de Coquimbo.

El hecho ocurrió en avenida Matta, a pocos metros de la Plaza de Armas y frente a un establecimiento educacional. De acuerdo con los antecedentes entregados desde el lugar por la periodista de Meganoticias Javiera Lagos, más de cinco vehículos resultaron con daños producto de la caída de la estructura.

Hasta el sitio concurrió personal de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de La Serena para atender la emergencia. El desplome se produjo mientras las rachas de viento superaban los 70 kilómetros por hora en la ciudad.

Afectada relató cómo ocurrió

Entre las personas afectadas se encontraba Marta Velázquez, directora del establecimiento educacional ubicado frente al estacionamiento, quien señaló que tanto ella como otros trabajadores suelen dejar sus vehículos en ese lugar durante la jornada.

“Triste lo que sucedió, porque a colegas también les sucedió, que estacionan acá, así que es bien triste”, relató.

Consultada sobre si alguna vez habían enfrentado una situación similar, la afectada respondió que “nunca nos pasó. Años estacionando acá, y nunca”.

Viento superó lo previsto para La Serena

El meteorólogo Jaime Leyton explicó durante el despacho que las condiciones de viento previstas para La Serena fueron modificadas durante la mañana.

La estimación inicial contemplaba velocidades de hasta 32 kilómetros por hora, pero posteriormente se elevó a 70 kilómetros por hora.

Según explicó, a las 14:36 horas se registró un viento del noroeste de hasta 79 kilómetros por hora. El especialista señaló que este fenómeno corresponde a una situación de mesoescala, es decir, una manifestación localizada que puede ser difícil de anticipar con 24 horas de anticipación.

Leyton también explicó que, cuando las rachas superan los 60 kilómetros por hora, pueden generar impactos en estructuras que habitualmente no están expuestas a ese nivel de viento.

Los fuertes vientos también han provocado otros efectos en la región de Coquimbo, entre ellos la caída de árboles y la suspensión de vuelos. Además, la región concentra aproximadamente el 30% de los clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional, siendo La Serena la comuna con la mayor cantidad de afectados.

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