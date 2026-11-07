EN VIVO: Sigue el cierre de la Teletón 2026 desde el Estadio Nacional

07 nov. 2026 - 21:00 hrs.

Este sábado 7 de noviembre finaliza la edición de la Teletón 2026, la cruzada solidaria que durante 27 horas reúne a artistas, animadores y figuras del espectáculo para convocar a los chilenos a colaborar con la institución.

La clausura del espectáculo televisivo será en vivo desde Estadio Nacional, donde varios artistas buscarán impulsar a los chilenos a donar para llegar a la meta.

¿Dónde ver EN VIVO la Teletón 2026?

Quienes quieran seguir la Teletón 2026 podrán hacerlo a través de la transmisión conjunta de los canales de televisión asociados a Anatel.

Además, Mega y Meganoticias también transmitirá la cruzada solidaria a través de su canal oficial de YouTube , permitiendo que las personas puedan seguir la jornada desde sus computadores, celulares y otros dispositivos con conexión a internet.

De esta manera, los espectadores tendrán una alternativa digital para acompañar las distintas actividades y presentaciones que marcarán las 27 horas de transmisión.

¿Qué artistas estarán en el cierre de la Teletón?

La programación contempla presentaciones para distintos públicos. En la música internacional estarán Tito El Bambino y Picus, mientras que la representación nacional estará a cargo de Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos.

El bloque de música urbana tendrá a Pablito Pesadilla, quien se presentará junto a Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Katteyes. En tanto, el humor y la magia llegarán de la mano de Stefan Kramer y Jean Paul Olhaberry.

A ellos se sumarán el espectáculo de Rodantes Invisibles y dos invitados sorpresa, cuyos nombres no fueron revelados.

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