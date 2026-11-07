DGAC desarrolla "procedimiento de seguridad" en Aeropuerto de Santiago por pasajero que dijo portar "explosivos" en vuelo a Brasil

07 nov. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que desarrolló un "procedimiento de seguridad" debido a un pasajero que aseguró portar "explosivos" en un vuelo de LATAM rumbo a Brasil.

Procedimiento de seguridad en el Aeropuerto de Santiago

"Informamos que en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, especialistas de Seguridad Aeroportuaria AVSEC de la DGAC realizaron procedimiento de seguridad en vuelo LATAM 745 con destino a la ciudad de Guarulhos", explicó en sus redes sociales el organismo dependiente de la FACh.

De acuerdo a la misma publicación, el vuelo que se dirigía al principal aeropuerto internacional de Sao Paulo fue intervenido "por amenaza de pasajero que señaló portar explosivos".

"Aplicado el procedimiento, la amenaza fue descartada y el pasajero fue detenido por la PDI", señaló finalmente la DGAC.

📍#Santiago | Informamos que, en el Ap. Arturo Merino Benítez #AMB especialistas de Seguridad Aeroportuaria #AVSEC de la @DGAChile realizaron procedimiento de seguridad, en vuelo LATAM 745 con destino a la ciudad de Guarulhos, por amenaza de pasajero que señaló portar explosivos.… pic.twitter.com/NwZd0wGnME — DGAC Chile (@DGACChile) November 7, 2026

Vuelo retrasado tras procedimiento

De acuerdo a Flightradar24, el vuelo LATAM 745 sería operado por un avión Airbus A320 que debía salir de Santiago a las 18:30 horas; sin embargo, debido al procedimiento de seguridad, terminó siendo retrasado.

La información disponible en la plataforma indica que el vuelo a Sao Paulo se retomaría a eso de las 22:09 horas, para llegar a la ciudad más grande de Brasil tras unas cuatro horas de viaje.

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