Incendio en edificio comercial de isla turística en Tailandia deja 11 muertos y 16 heridos

16 nov. 2026 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio arrasó una tienda de cuatro plantas en la isla turística de Phuket, en Tailandia, en la madrugada del lunes, causando la muerte de 11 personas y dejando 16 heridas, informó la policía.

El fuego comenzó alrededor de las 03H30 de la madrugada (17:30 horas de Chile) en un edificio comercial que albergaba un restaurante y alojamientos en alquiler, dijo a la AFP un agente de policía de la comunidad de Patong, en Phuket.

El balance de víctimas

"Los bomberos tardaron dos horas en controlar el incendio y encontraron 11 personas muertas", entre ellas ciudadanos tailandeses y birmanos, señaló.

La causa del incendio estaba siendo investigada, añadió el agente, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

Otras 16 personas fueron atendidas en el hospital por inhalación de humo y heridas causadas por cristales rotos, agregó.

Cuestionamientos a las normativas de seguridad en Tailandia

El enfoque de Tailandia respecto a las normativas de salud y seguridad —en particular en bares y clubes nocturnos— ha suscitado preocupación desde hace tiempo.

En julio, un bar abarrotado de Bangkok quedó envuelto en llamas y humo, causando la muerte de unas 40 personas después de que un cortocircuito eléctrico provocara el incendio, según las autoridades.

Un incendio arrasó el club Santika de la capital durante las celebraciones de Año Nuevo de 2009, causando la muerte de 67 personas y dejando más de 200 heridas.