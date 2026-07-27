Puerto Exterior de San Antonio: Anulan licitación de megaproyecto y anuncian nuevo proceso para ejecutar las obras

27 jul. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) decidió dejar sin efecto la principal licitación del Puerto Exterior de San Antonio, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país. La medida afecta un proceso cercano a los US$1.950 millones, aunque la estatal aseguró que la iniciativa no se cancela y que continuará bajo una nueva estrategia de ejecución.

La decisión fue comunicada este lunes a las empresas participantes del proceso, luego de que el directorio de EPSA aprobara la medida en una sesión realizada el pasado 23 de julio.

¿Por qué se anuló la licitación?

De acuerdo con Diario Financiero, la licitación contemplaba la construcción de las principales obras del proyecto, entre ellas un molo de abrigo de casi cuatro kilómetros, el dragado de la dársena y del canal de acceso, además de explanadas, accesos ferroviarios e infraestructura complementaria.

Sin embargo, la empresa explicó que decidió modificar la forma en que se ejecutará el proyecto, separando las obras preliminares de la construcción del molo de abrigo.

"Se ha estimado fundamental continuar el desarrollo de las obras del proyecto, separando aquellas habilitantes o preliminares de las relacionadas con la ejecución del molo de abrigo, lo que no resulta posible en los términos del actual proceso", señaló EPSA en la comunicación enviada a las empresas participantes.

Habrá nuevas licitaciones

La estatal informó que el proceso actual quedó terminado desde la notificación de la decisión y recordó que, de acuerdo con las bases de la licitación, esta determinación no genera derecho a indemnizaciones, compensaciones o reclamaciones para las empresas que participaron.

Además, adelantó que convocará nuevos procesos licitatorios bajo esta nueva modalidad de ejecución e invitó a las compañías interesadas a participar cuando sean publicados.

EPSA asegura que el proyecto no se detiene

Según explicó la empresa, el cambio busca mejorar la planificación de las siguientes etapas, gestionar de mejor manera los riesgos de ejecución, resguardar los recursos públicos e incentivar la participación de empresas locales.

En ese sentido, enfatizó que la decisión corresponde únicamente a "un ajuste en la estrategia de contratación" y no significa un cambio en el desarrollo del Puerto Exterior.

"Puerto Exterior constituye una iniciativa de largo plazo para ampliar la capacidad portuaria del país. Su materialización continuará conforme a la planificación vigente, mediante la ejecución progresiva de las etapas definidas para el proyecto", concluyó EPSA.