Su último deseo era casarse: Hospital de Los Ángeles organizó matrimonio para paciente con cáncer

30 mar. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un emotivo momento se vivió al interior del Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, región del Biobío, donde un paciente con cáncer pudo cumplir uno de sus últimos deseos: casarse con su pareja tras más de dos décadas de relación.

La ceremonia fue organizada por el propio personal de salud, quienes se movilizaron para hacer posible este significativo hito y beneficiar al paciente que está diagnosticado con cáncer gástrico en etapa avanzada.

Un emotivo matrimonio

Herminio Delgado Silva, carabinero en retiro de Mulchén, y su pareja, Lidia Benavente Plaza, estuvieron más de 21 años juntos, sin embargo, no se habían casado.

Por ello, mientras Herminio lucha contra su enfermedad en el servicio de urgencia del hospital, decidieron formalizar su relación ante la ley.

Para cumplir con su último deseo, el equipo de urgencia se coordinó para organizar una emotiva ceremonia dentro del hospital, que incluyó la presencia de familiares y funcionarios que quisieron acompañarlos en este momento.

Lidia caminó al improvisado altar junto a su hijo, mientras Herminio la esperaba acostado en su cama con un impecable terno antes de dar el "sí".

"No me lo esperaba, fue algo muy emotivo. Estoy muy agradecida del hospital y de todos los funcionarios", confesó la ahora esposa del paciente.

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